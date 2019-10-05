Ekonomi 5 liraya kadar düşen hamsi, hem satıcıları hem alıcıları sevindirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

5 liraya kadar düşen hamsi, hem satıcıları hem alıcıları sevindirdi

5 liraya kadar düşen hamsi, hem satıcıları hem alıcıları sevindirdi

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kilogramı 20 liradan satılan hamsi, 5 liraya kadar gerileyince vatandaşı sevindirdi. Vatandaşlar, balık tezgahlarını sık sık ziyaret eder oldu.

Haber Merkezi IHA
Kastamonu'da 20 liradan satılan hamsi, 5 liraya kadar geriledi.
Kastamonu'da 20 liradan satılan hamsi, 5 liraya kadar geriledi.

Denizdeki bereket tezgahlara yansıyınca vatandaşların yüzü güldü. Kastamonu’nun Çatalzeytin ve çevre ilçelerde de hamsi avında yaşanan bolluk hem balıkçıları hem de tüketicileri memnun etti. Hamsi bolluğu nedeniyle tezgahlarda hamsinin fiyatını 5 liraya kadar gerileyince vatandaşlar, balık tezgahlarını sık sık ziyaret eder oldu.

İHA
Denizdeki bereket tezgahlara yansıyınca vatandaşların yüzü güldü.

20 TL’den satılan hamsinin kilosunun 5 TL’ye düşmesinin hem kendilerini hem de vatandaşı sevindirdiğini ifade eden balıkçı Mesut Karadeniz, "Çatalzeytin ile Türkeli açıklarında trol balıkçıları tarafından yakalanan hamsiler tezgahlarımızda. Palamuttan yüzümüz gülmedi ama hamsiden yüzümüz gülecek çok şükür.

1 metrelik oltayla 20 kiloluk iki dev balık yakaladı
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1 metrelik oltayla 20 kiloluk iki dev balık yakaladı
Av sezonun açılmasıyla birlikte balıkçıların dışında olta meraklıları da denize açıldı. Bursa'dan Güney Ege'nin serin sularına açılan olta balıkçıları 20 kilogram ağırlığında 2 adet dev sinarit yakaladı. Bursalı avukatın 5 metrelik tekneye çekmeye çalıştığı dev sinaritler bir başka balıkçı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Palamut yok, hamsi bol

İki gündür 5 liradan satıyoruz hamsinin kilogramını. Müşterilerimiz bol bol hamsi yiyecek bu yıl. Rağbet çok fazla. Hava sıcakları biraz daha düşerse balıklarımız daha da bollaşır diye umuyoruz. Palamutun olmayışı, hamsinin erken çıkmasına neden oldu. Palamutun olmaması hamsinin bol olacağına işaret. İnşallah etkisini gösteriyor" dedi.

Fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getiren Ramazan Yazar adlı vatandaş ise "Balık tezgahlarımız dolmaya gerçekten dolmaya başladı. Biz seviniyoruz, inşallah güzel noktalara gelecek. Balıklar çoğaldıkça fiyatlar düşecek" diye konuştu.

2 saatte 400 kilogram hamsi yediler
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Giresun Üniversitesi tarafından 13. kez hamsi şenliği düzenlendi. Yaklaşık 7 bin öğrencinin katıldığı hamsi şenliğinde 400 kilo hamsi pişirilerek öğrencilere dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu şenlikte öğrenciler hamsinin tadını doyasıya çıkardı.
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Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Soylu da öğrencilerle beraber hamsi şenliğine katıldı. Soylu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 13. hamsi şenliğine katılımın yoğun olduğunu belirterek memnuniyetini dile getirdi.
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400 kilo hamsinin ızgaralarda pişirilerek öğrencilere servis edildiğini belirten Soylu, Giresun Üniversitesi tarafından 13. kez düzenlenen hamsi şenliği büyük ilgi oluyor. Giresun'un incisi olan hamsi ikramımız bu yılda devam ediyor. Bundan sonra ki etkinliklerimizde yine öğrencilerimizin isteği doğrultusunda devam edecek. Öğrencilerimizin büyük bir ilgisi var 400 kilo hamsi ile şenliğimizi yapıyoruz inşallah öğrencilerimize yetecek dedi.
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Öte yandan, şenlikte ilk defa hamsi tadan Gineli öğrenciler ise ızgara başına geçerek ızgarayı harladı.
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2 saatte 400 kilogram hamsi yediler
Giresun Üniversitesi tarafından düzenlenen 13. Hamsi Şenliği'ne yerli ve yabancı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri 400 kilo hamsiyi 2 saatte tüketti.


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