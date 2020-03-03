5 milyar dolarlık yatırım beklentisi

Türkiye’nin enerji üretiminde 48 bin megavat potansiyel üretim gücü ile rüzgar yeri ve yabancı enerji yatırımcılarının da dikkatle takip ettiği bir alan. Son 10 yılda kurulu güçte 7 bin 600 megavata kadar gelinen rüzgarda özel ve kamu yatırımları ile 2023'te 20 bin megavata ulaşılması hedefleniyor.

KÜRESEL FİRMALARLA İŞBİRLİĞİ İMKANI

Murat Dilek

Enerji sektörüne yön veren, EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda bu yıl ana gündem güneş ve rüzgar enerjisi olacak. Türkiye’nin potansiyelinin ön plana çıkması beklenen fuar ile ilgili Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, “2019 yılında durgun geçen rüzgar enerjisi sektörünün potansiyelini artırma çalışmalarımız 2020 yılında sonuçlarını gösterecek. Türkiye’de rüzgar enerji potansiyeline baktığımızda su derinliği 50 metreden az olan alanlarda yüksek potansiyel bulunduğunu görüyoruz. Mevcut coğrafi şartlar ülkemize pek çok Avrupa ülkesinden daha değerli bir yatırım alanı sunuyor. Fuarımız aracılığıyla özellikle güneş ve rüzgar enerjisinde küresel firmaların dikkatini iş birliğine çekeceğiz. Deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımında 5 milyar dolarlık getiri bekliyoruz” dedi.

MİNİ YEKA İHALELERİ ARTIŞ GÖSTERECEK

Üst düzey kamu yetkilileri ile çok sayıda akademik ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin, enerji sektörünün önde gelen profesyonellerinin katılımcı ve konuşmacı olarak davet edildiği 13. EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’ndaki oturumlarda, Türkiye’nin makroekonomik görünümünü gösteren temel istatistiki verilerle beraber yatırımcılara yönelik geniş kapsamlı bilgiler verilecek. Elektrik sektöründe Türkiye’nin uzunca bir süredir büyük başarı ile uyguladığı “Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı” (YEKA) süreçleri ile güneş ve rüzgar enerjisi, elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili de girişimciler bilgilendirilecek.