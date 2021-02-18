Ekonomi 50 sürekli işçi alımı yapılacak
BASIN İLAN

50 sürekli işçi alımı yapılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 50 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım, 18 Şubat'ta resmi gazetede yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde istihdam edilmek üzer 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda belirtildiği şekilde “Sürekli İşçi” alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, aranan özel ve genel şartlar ile başvuru şekli, yeri ve tarihi ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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