Ekonomi 525 milyon liralık kira sertifikası ihracı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

525 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığında Sermaye Piyasaları Ürünlerinin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf Katılım, sukuk ihraçlarına bir yenisini daha ekledi. Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

5,6 MİLYAR LİRA FON

İkram Göktaş

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını, sektörü ve dolayısıyla Türk ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirtti.

YURT DIŞINDAN İLGİ

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem yurt içinden hem yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım bankacılığı sistemimize dahil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. 19 Eylül'de gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 yılındaki 24 tertip ihraçla yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 5,6 milyar TL'lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor." Göktaş, önümüzdeki dönemde, müşteri sayımızı sayısını daha da artırmayı artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırarak tabana yaymak istediklerini belirtti.

REKLAM

HEDEF 110 ŞUBE

Sağlıklı bilanço yapılarını koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edecekleri 2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanlarını genişletmeyi planladıklarını belirten Göktaş, "devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye kurtarmak istedi
EKONOMİ
Türkiye kurtarmak istedi
Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.