525 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi. Vakıf Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, katılım bankacılığında Sermaye Piyasaları Ürünlerinin geliştirilmesine öncülük eden Vakıf Katılım, sukuk ihraçlarına bir yenisini daha ekledi. Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019'da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

5,6 MİLYAR LİRA FON

İkram Göktaş

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını, sektörü ve dolayısıyla Türk ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirtti.

YURT DIŞINDAN İLGİ

Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem yurt içinden hem yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım bankacılığı sistemimize dahil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. 19 Eylül'de gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 yılındaki 24 tertip ihraçla yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 5,6 milyar TL'lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor." Göktaş, önümüzdeki dönemde, müşteri sayımızı sayısını daha da artırmayı artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazesini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırarak tabana yaymak istediklerini belirtti.

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HEDEF 110 ŞUBE

Sağlıklı bilanço yapılarını koruyarak emin adımlarla hızla büyümeye devam edecekleri 2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanlarını genişletmeyi planladıklarını belirten Göktaş, "devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji projelerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.