Ekonomi 54 adet taşınmaz kiraya verilecek
BASIN İLAN

54 adet taşınmaz kiraya verilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 54 adet taşınmaz kiraya verileceğini duyurdu. İhale, açık teklif usulü arttırma suretiyle yapılacağı açıklandı. Belediye, 16 Şubat'ta yapılacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe ilçelerindeki ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilana ilişkin daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
iPhoneların şarjı daha uzun gidecek

iPhone'ların şarjı daha uzun gidecek

​Yeni güncelleme arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatıyor.
Hareket sürekli varyıkıcı deprem yok

Hareket sürekli var
yıkıcı deprem yok

​Fay hattında büyük yarık ve çukurlar oluştu, GPS'le izlendi.
Türkiyenin nüfusu 2020de 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı

​Dışişleri'nden ABD'nin Boğaziçi açıklamalarına sert tepki.

​FETÖ'cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen tuğgeneral oldu.
Boğaziçi soruşturması

Boğaziçi soruşturması

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi.
Halk TV'den tehlikeli provokasyon

Halk TV'den tehlikeli provokasyon

​Polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptılar.
Bilmiyordum<br>benim suçum değil

Bilmiyordum
benim suçum değil

​Rum lider Anastasiadis'in 'Altın Pasaport' nedeniyle başı dertte.
İstanbul Valiliği<br>duyurdu

İstanbul Valiliği
duyurdu

Kadıköy'deki gösterilere katılan 5 kişi yakalandı 3 kişi ise aranıyor.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Yusuf Yazıcı attı, Lille farka gitti.
Kapatmak için gerekçe bulun

Kapatmak için gerekçe bulun

​Fransa'da Müslümana hayat hakkı yok.
Muğla'da korkunç olay

Muğla'da korkunç olay

​17 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Kastınızı biliyoruz

Kastınızı biliyoruz

​Eylemleri yönlendirenlerin, hangi niyete hizmet ettiği sorgulanıyor.
42 kişi öldü o hayatta kaldı

42 kişi öldü o hayatta kaldı

​Bahçesaray'daki çığ felaketinden camda gördüğü ışık kurtardı.
Teknofest heyecanı başlıyor

Teknofest heyecanı başlıyor

​Albayrak Grubu'nun sponsoru olduğu, dünyanın en büyük festivaline başvurular başladı.
Gülen'in kutsal ruhu

Gülen'in kutsal ruhu

​'Kuzu' ve 'Aslan' FETÖ yayınlarında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.