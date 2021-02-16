Ekonomi 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak
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54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak

Avrasya Üniversitesi, 54 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu. Üniversitesinin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik maddeleri gereğince alınacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrasya Üniversitesi.
Avrasya Üniversitesi.

Avrasya Üniversitesi, ''Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına alınacak adaylardan istenilen özel ve genel belgeler, başvuru süresi ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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