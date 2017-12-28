58.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :SEMU MADENİ YAĞLAR TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 2059,62TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
59.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :SGS SÜPERVİSE GÖZETME ETÜD AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 10040TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
60.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :SLET MAKİNE ELEKTRİK LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 6650,09TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
61.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :SSK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 88074,01TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
62.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ŞAHİNBEYOĞLU SAÇ SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 17811,87TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
63.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :T.İŞ BANKASI AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 994,15TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
64.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM TİC SAN AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 438,08TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
65.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :TEVFİK RAMAZANOĞLU
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 351,91TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
66.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :TUT KELEPÇE YEDEK PARÇA SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 20857,85TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
67.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 10131,67TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
68.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :UMT ULUSLARARASI METAL MAKİNA TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 50179,04TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
69.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :V.SAĞ RULMAN SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 2711,76TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
70.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YAĞ PET YAĞCILAR PETROL AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 3906,04TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
71.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YAMETAŞ YASSI METAL MAMÜLLERİ SAN TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 48945,64TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
72.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YAZICI DEMİR ÇELİK SAN VE TİC AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 540,72TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
73.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YEMETAŞ YASSI METAL MAMÜLLERİ AŞ ÖZKAN SARI
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 247,8TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
74.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YILDIZ METAL İTHALAT İHRACAT SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 23841,04TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
75.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YILKAN METAL SAN TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 1652TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
76.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YUSUF MUTLU
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 7781,22TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
77.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ZEKİ EKER
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 733,49TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
78.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ZIMPARATAŞI SAN AŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 764,64TL
İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
79.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :MESTAN ÇALIŞKAN
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 6313,52TL
İPOTEK TARİH YEV : 16/03/2012 - 2110
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
80.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ADNAN ÖZGÜR
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 6788,4TL
İPOTEK TARİH YEV : 16/03/2012 - 2115
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
81.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :YAVUZ METİN
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 10012,64TL
İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2116
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
82.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :FİKRET KILIÇ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 18606,14TL
İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2117
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
83.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :İSMAİL DURMUŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 7913,7TL
İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2118
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
84.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :BEKİR GÜNEŞ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 7159,69TL
İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2120
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
85.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :AHMET TİLKİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 3305,84TL
İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2122
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
86.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :OSMAN MUTLU
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 38821,29TL
İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2123
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
87.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :DİLAVER ÖZTÜRK
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 17000,7TL
İPOTEK TARİH YEV : 20/03/2012 - 2178
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
88.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI :ALİ KILLI
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 3162,54TL
İPOTEK TARİH YEV : 20/03/2012 - 2215
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI
89.SIRA
İPOTEK ALACAKLISI : ÇOŞKUN METAL MAM SAN VE TİC LTD ŞTİ
ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
İPOTEK MİKTARI : 41705,08TL
İPOTEK TARİH YEV : 12/11/2009 - 7714
DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 5.İPOTEK ALACAKLISI
90.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2005/1167 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : SELİM ÇOLAK
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 27334,47TL
HACİZ TARİHİ : 12/08/2010 - 5583 Tarih ve Yevmiye nolu haczi
91.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2005/1168 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : METİN AKAR
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 35814,13TL
HACİZ TARİHİ : 12/08/2010 - 5584 Tarih ve Yevmiye nolu haczi
92.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/451 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : ERDAL ALTINTAŞ
VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 3387,57TL
HACİZ TARİHİ : 20/03/2012 - 2219 Tarih ve Yevmiye nolu haczi
93.SIRA
DOSYA NO : KADIKÖY 1.İCRA 2012/15413 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : BİRLİK İNŞ MOB DEK TUR SAN TİC LTD ŞTİ
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 1458908,54TL
HACİZ TARİHİ : 02/10/2012 - 7428 Tarih ve Yevmiye nolu haczi
94.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2012/1282 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : BAHTİYAR DÖNMEZ
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 48860,04TL
HACİZ TARİHİ : 11/12/2012 - 9228 Tarih ve Yevmiye nolu haczi
95.SIRA
DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2011/1292 Esas sayılı dosyası.
ALACAKLI : YUSUF KORKMAZ
BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ
BORÇ MİKTARI : 62942,58TL
HACİZ TARİHİ : 17/09/2013 - 7592 Tarih ve Yevmiye nolu haczi
KARAR :
1-)Dosyamıza izafeten Orhangazi İcra Müdürlüğü 2010/963 Talimat sayılı dosyasından 09/10/2014 tarihinde satılarak paraya çevrilen Bursa ili Orhangazi İlçesi Topselvi Mah 182 ada 167 Parsele deki gayrmenkul 4.810.000,00- TL bedelle ihale edilmiş, Dosyamıza 2.274.190,55-TL gönderilmiştir. Gönderilen bu paradan 90.098,61-TL satış masrafları düşülerek kalan 2.164.091,94-TL bakiye olduğu anlaşılmıştır.
1-)ORHANGAZİ VERGİ DAİRESİ’ne 563429,22TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine
2-)KADIKÖY SGK’ne 320259TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine
3-)KADIKÖY VERGİ DAİRESİ’ne 189946,29TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine
4-)ORHANGAZİ İCRA 2004/457 Esas 8379,85TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
5-)ORHANGAZİ İCRA 2004/458 Esas 6313,77TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
6-)ORHANGAZİ İCRA 2004/455 Esas 7971,93TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
7-)ORHANGAZİ İCRA 2004/456 Esas 14138,86TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
8-)ORHANGAZİ İCRA 2004/619 Esas 7013,15TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
9-)ORHANGAZİ İCRA 2004/620 Esas 2626,75TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
2-)11/09/2006 tarih ve 3822 yevmiye numarası ile konulan ipotek ve haciz alacaklılarına kalan paranın aşağıdaki dağıtımı garameten taksimine;
10-)Aktem Kimmad.Tem.Ürü.Ticvesan.Ltd.Şti’ne 819,96TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
11-)ALİ RIZA DOĞRU’ne 1147,94TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
12-)ANKARA PAZARI KIRTASİYE LTD ŞTİ’ne 457,40TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
13-)ASSAN HYNDAİ ÇELİK ÜRÜNSANTİCAŞ’ne 990,45TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
14-)BURHAN ÇELİK’ne 81996,38TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
15-)CAHİT BİNGÖL’ne 12299,45TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
16-)ÇEMSAN DEM. ÇELİK SANTİCLTDŞTİ’ne 10401,02TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
17-)ÇITIROĞLU NALBURİYE LTD ŞTİ’ne 2435,02TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
18-)ÇOŞKUN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ’ne 3717,73TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
19-)EGELİ POLİSAJ SAN TİC LTD ŞTİ’ne 665,19TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
20-)EKO BASIN YAYIN DAĞITIM TİC AŞ’ne 1793,48TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
21-)ER BORU SAN TİC LTD ŞTİ’ne 4025,48TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
22-)ERAY PETROL CENGİZ’ne 1967,91TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
23-)ERYILDIZ METL GIDA TURTAŞLTDŞTİ’ne 30272,50TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
24-)ERYILDIZ TİC AHMET UZUNER’ne 936,58TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
25-)ESA DEMİR ÇELİ ÜRÜNDIŞTİCLTDŞTİ’ne 29441,22TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
26-)FROMM HOLDİNG AŞ’ne 24150,09TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
27-)GAZİ METAL MAM SAN TİC AŞ’ne 13818,34TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
28-)GÖKLER MOTORLU ARAÇLAR AŞ’ne 303,38TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
29-)GÜRTAŞ METAL TİC SAN LTD ŞTİ’ne 154072,85TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
30-)HAKAN SÖKMEN’ne 2869,87TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
31-)HALİL AKYILDIZ’ne 513,29TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
32-)HASAN ÖZTOPRAK’ne 206794,89TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
33-)HÜRPET PETROL SAN TİC LTD ŞTİ’ne 3017,46TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
34-)HÜSEYİN BATI’ne 903,69TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
35-)İSMAİL TACI’ne 17676,83TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
36-)KAMİL ŞENTÜRK’ne 1444,77TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
37-)KARBETON LTD ŞTİ’ne 1349,77TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
38-)KOMSAN KOMPRESÖR SAN TİC AŞ’ne 972,31TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
39-)KÜRÜM PETROL TİC LTD ŞTİ’ne 974,83TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
40-)MEGA BOYA SAN TİC AŞ’ne 847,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
41-)MİTVİLLİ STEEL PRODUCTS CO’ne 15478,55TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
42-)MURAT GÖKDEMİR’ne 4388,44TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
43-)NEŞE ULUBAY’ne 38318,98TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
44-)NİHAT UYSAL’ne 614,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
45-)NURCİVAN HIRDAVAT MAK. LTD ŞTİ’ne 3551,49TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
46-)ÖZGÜL APAYDIN’ne 819,96TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
47-)PARKE TEK PARKE SAN TİC AŞ’ne 1325,99TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
48-)PETEK PETROL KOLLEKTİF ŞİRKETİ’ne 1527,55TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
49-)PETROLLER END, YAĞLAR SAN TİC AŞ’ne 938,25TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
50-)PETROM PETROL ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ’ne 4919,78TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
51-)PRİNTA GRAFİK VE MATBAA LTD ŞTİ’ne 658,34TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
52-)RAPOR BİLG,YAZI. DONANIM LTD ŞTİ’ne 3701,62TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
53-)RAŞİT ÖZTOPRAK’ne 573,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
54-)RENK ULUS.TAŞ,GÜMRÜK LTD ŞTİ’ne 1010,44TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
55-)SAADETTİN KARAAĞAÇ’ne 5908,40TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
56-)SELİM SABANLI’ne 22413,27TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
57-)SELKO ATEŞ TUĞLA SAN TİC AŞ’ne 2206,26TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
58-)SEMU MADENİ YAĞLAR TİC LTD ŞTİ’ne 1688,81TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
59-)SGS SÜPERVİSE GÖZETME ETÜD AŞ’ne 8232,43TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
60-)SLET MAKİNE ELEKTRİK LTD ŞTİ’ne 5452,83TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
61-)SSK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ’ne 72217,50TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
62-)ŞAHİNBEYOĞLU SAÇ SANTİCLTD ŞTİ’ne 14605,09TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
63-)T.İŞ BANKASI AŞ’ne 815,16TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
64-)TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM TİC SAN AŞ’ne 359,20TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
65-)TEVFİK RAMAZANOĞLU’ne 288,55TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
66-)TUT KELEPÇE YEDEK PAR.SANTİCAŞ’ne 17102,68TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
67-)TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM AŞ’ne 8307,60TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
68-)UMT ULUS. MET. MAKİ. TİCLTDŞTİ’ne 41145,001TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
69-)V.SAĞ RULMAN SAN TİC LTD ŞTİ’ne 2223,54TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
70-)YAĞ PET YAĞCILAR PETROL AŞ’ne 3202,81TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
71-)YAMETAŞ YASSI ME MA. SAN TİC AŞ’ne 40133,65TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
72-)YAZICI DEMİR ÇELİK SAN VE TİC AŞ’ne 443,370TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
73-)YEMETAŞ YASSI ME.MA.AŞ 203,18TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
74-)YILDIZ METAL ith. İHR.SANTİCLTDŞTİ’ne 19548,79TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
75-)YILKAN METAL SAN TİC LTD ŞTİ’ne 1354,58TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
76-)YUSUF MUTLU’ne 6380,31TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
77-)ZEKİ EKER’ne 601,43TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
78-)ZIMPARATAŞI SAN AŞ’ne 626,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
79-)ORHANGAZİ İCRA 2004/452 Esas 5176,85TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
80-)ORHANGAZİ İCRA 2004/454 Esas 5566,24TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
81-)ORHANGAZİ İCRA 2004/447 Esas 8210,00TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
82-)ORHANGAZİ İCRA 2005/399 Esas 15256,36TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
83-)ORHANGAZİ İCRA 2004/449 Esas 6488,94TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
84-)ORHANGAZİ İCRA 2004/453 Esas 5870,68TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
85-)ORHANGAZİ İCRA 2004/448 Esas 2710,66TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
86-)ORHANGAZİ İCRA 2005/398 Esas 31832,05TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
87-)ORHANGAZİ İCRA 2004/1545 Esas 13939,96TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
88-)ORHANGAZİ İCRA 2004/450 Esas 2593,16TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,
3-)Dosyamızda Başka para kalmadığından aşağıdaki belirtilen dosyalara pay ayrılmasına yer olmadığına,
89-) ÇOŞKUN METAL MAM SAN VE TİC LTD ŞTİ
90-)ORHANGAZİ İCRA 2005/1167 Esas
91-)ORHANGAZİ İCRA 2005/1168 Esas
92-)ORHANGAZİ İCRA 2004/451 Esas
93-)KADIKÖY 1.İCRA 2012/15413 Esas
94-)ORHANGAZİ İCRA 2012/1282 Esas
95-)ORHANGAZİ İCRA 2011/1292 Esas
4-) Kararın bir suretinin ilgililere bildirilmesine, alacaklıların bu cetveldeki sıralarına ilişkin şikayetlerini İstanbul Nöbetçi İcra Hukuk Hakimliğine, alacağın esasına ilişkin itirazlarını genel mahkemeye tebliği takip eden 7 gün içerisinde yapmaları (İ.İ.K 142 Md.) ve ayrıca bu hususu belgelendiren evrakı yine aynı süre içerisinde dairemize ibraz etmelerine, kararın kesinleşmesine müteakip paylaştırma kararında belirtilen ödemelerin ilgililere ödenmesine, İ.İ.K 16. Maddesi uyarınca itiraz ve şikayeti kabil olmak üzere karar verildi
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