Ekonomi58SIRAİPOTEK ALACAKLISI SEMU MADENİ YAĞLAR TİC LTD ŞTİADRESİ İLANEN TEBLİGAT
BASIN İLAN

58.SIRA İPOTEK ALACAKLISI :SEMU MADENİ YAĞLAR TİC LTD ŞTİ ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

Haber MerkeziYeni Şafak

58.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :SEMU MADENİ YAĞLAR TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 2059,62TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

59.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :SGS SÜPERVİSE GÖZETME ETÜD AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 10040TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

60.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :SLET MAKİNE ELEKTRİK LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 6650,09TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

61.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :SSK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 88074,01TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

62.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ŞAHİNBEYOĞLU SAÇ SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 17811,87TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

63.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :T.İŞ BANKASI AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 994,15TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

64.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM TİC SAN AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 438,08TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

65.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :TEVFİK RAMAZANOĞLU

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 351,91TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

66.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :TUT KELEPÇE YEDEK PARÇA SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 20857,85TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

67.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 10131,67TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

68.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :UMT ULUSLARARASI METAL MAKİNA TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 50179,04TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

69.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :V.SAĞ RULMAN SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 2711,76TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

70.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YAĞ PET YAĞCILAR PETROL AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 3906,04TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

71.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YAMETAŞ YASSI METAL MAMÜLLERİ SAN TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 48945,64TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

72.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YAZICI DEMİR ÇELİK SAN VE TİC AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 540,72TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

73.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YEMETAŞ YASSI METAL MAMÜLLERİ AŞ ÖZKAN SARI

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 247,8TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

74.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YILDIZ METAL İTHALAT İHRACAT SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 23841,04TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

75.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YILKAN METAL SAN TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 1652TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

76.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YUSUF MUTLU

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 7781,22TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

77.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ZEKİ EKER

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 733,49TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

78.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ZIMPARATAŞI SAN AŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 764,64TL

İPOTEK TARİH YEV : 11/09/2006 - 3822

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

79.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :MESTAN ÇALIŞKAN

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 6313,52TL

İPOTEK TARİH YEV : 16/03/2012 - 2110

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

80.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ADNAN ÖZGÜR

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 6788,4TL

İPOTEK TARİH YEV : 16/03/2012 - 2115

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

81.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :YAVUZ METİN

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 10012,64TL

İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2116

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

82.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :FİKRET KILIÇ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 18606,14TL

İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2117

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

83.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :İSMAİL DURMUŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 7913,7TL

İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2118

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

84.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :BEKİR GÜNEŞ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 7159,69TL

İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2120

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

85.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :AHMET TİLKİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 3305,84TL

İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2122

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

86.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :OSMAN MUTLU

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 38821,29TL

İPOTEK TARİH YEV : 19/03/2012 - 2123

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

87.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :DİLAVER ÖZTÜRK

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 17000,7TL

İPOTEK TARİH YEV : 20/03/2012 - 2178

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

88.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI :ALİ KILLI

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 3162,54TL

İPOTEK TARİH YEV : 20/03/2012 - 2215

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 4.İPOTEK ALACAKLISI

89.SIRA

İPOTEK ALACAKLISI : ÇOŞKUN METAL MAM SAN VE TİC LTD ŞTİ

ADRESİ : İLANEN TEBLİGAT

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

İPOTEK MİKTARI : 41705,08TL

İPOTEK TARİH YEV : 12/11/2009 - 7714

DERECESİ : ORHANGAZİ TSM 5.İPOTEK ALACAKLISI

90.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2005/1167 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : SELİM ÇOLAK

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 27334,47TL

HACİZ TARİHİ : 12/08/2010 - 5583 Tarih ve Yevmiye nolu haczi

91.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2005/1168 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : METİN AKAR

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 35814,13TL

HACİZ TARİHİ : 12/08/2010 - 5584 Tarih ve Yevmiye nolu haczi

92.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2004/451 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : ERDAL ALTINTAŞ

VEKİLİ : AV.ÖZNUR ÇİÇEK BİLDİK

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 3387,57TL

HACİZ TARİHİ : 20/03/2012 - 2219 Tarih ve Yevmiye nolu haczi

93.SIRA

DOSYA NO : KADIKÖY 1.İCRA 2012/15413 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : BİRLİK İNŞ MOB DEK TUR SAN TİC LTD ŞTİ

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 1458908,54TL

HACİZ TARİHİ : 02/10/2012 - 7428 Tarih ve Yevmiye nolu haczi

94.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2012/1282 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : BAHTİYAR DÖNMEZ

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 48860,04TL

HACİZ TARİHİ : 11/12/2012 - 9228 Tarih ve Yevmiye nolu haczi

95.SIRA

DOSYA NO : ORHANGAZİ İCRA 2011/1292 Esas sayılı dosyası.

ALACAKLI : YUSUF KORKMAZ

BORÇLU : CESA ÇEMBER SAN VE TİC AŞ

BORÇ MİKTARI : 62942,58TL

HACİZ TARİHİ : 17/09/2013 - 7592 Tarih ve Yevmiye nolu haczi

KARAR :

1-)Dosyamıza izafeten Orhangazi İcra Müdürlüğü 2010/963 Talimat sayılı dosyasından 09/10/2014 tarihinde satılarak paraya çevrilen Bursa ili Orhangazi İlçesi Topselvi Mah 182 ada 167 Parsele deki gayrmenkul 4.810.000,00- TL bedelle ihale edilmiş, Dosyamıza 2.274.190,55-TL gönderilmiştir. Gönderilen bu paradan 90.098,61-TL satış masrafları düşülerek kalan 2.164.091,94-TL bakiye olduğu anlaşılmıştır.

1-)ORHANGAZİ VERGİ DAİRESİ’ne 563429,22TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine

2-)KADIKÖY SGK’ne 320259TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine

3-)KADIKÖY VERGİ DAİRESİ’ne 189946,29TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine

4-)ORHANGAZİ İCRA 2004/457 Esas 8379,85TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

5-)ORHANGAZİ İCRA 2004/458 Esas 6313,77TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

6-)ORHANGAZİ İCRA 2004/455 Esas 7971,93TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

7-)ORHANGAZİ İCRA 2004/456 Esas 14138,86TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

8-)ORHANGAZİ İCRA 2004/619 Esas 7013,15TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

9-)ORHANGAZİ İCRA 2004/620 Esas 2626,75TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

2-)11/09/2006 tarih ve 3822 yevmiye numarası ile konulan ipotek ve haciz alacaklılarına kalan paranın aşağıdaki dağıtımı garameten taksimine;

10-)Aktem Kimmad.Tem.Ürü.Ticvesan.Ltd.Şti’ne 819,96TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

11-)ALİ RIZA DOĞRU’ne 1147,94TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

12-)ANKARA PAZARI KIRTASİYE LTD ŞTİ’ne 457,40TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

13-)ASSAN HYNDAİ ÇELİK ÜRÜNSANTİCAŞ’ne 990,45TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

14-)BURHAN ÇELİK’ne 81996,38TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

15-)CAHİT BİNGÖL’ne 12299,45TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

16-)ÇEMSAN DEM. ÇELİK SANTİCLTDŞTİ’ne 10401,02TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

17-)ÇITIROĞLU NALBURİYE LTD ŞTİ’ne 2435,02TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

18-)ÇOŞKUN METAL SAN VE TİC LTD ŞTİ’ne 3717,73TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

19-)EGELİ POLİSAJ SAN TİC LTD ŞTİ’ne 665,19TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

20-)EKO BASIN YAYIN DAĞITIM TİC AŞ’ne 1793,48TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

21-)ER BORU SAN TİC LTD ŞTİ’ne 4025,48TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

22-)ERAY PETROL CENGİZ’ne 1967,91TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

23-)ERYILDIZ METL GIDA TURTAŞLTDŞTİ’ne 30272,50TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

24-)ERYILDIZ TİC AHMET UZUNER’ne 936,58TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

25-)ESA DEMİR ÇELİ ÜRÜNDIŞTİCLTDŞTİ’ne 29441,22TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

26-)FROMM HOLDİNG AŞ’ne 24150,09TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

27-)GAZİ METAL MAM SAN TİC AŞ’ne 13818,34TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

28-)GÖKLER MOTORLU ARAÇLAR AŞ’ne 303,38TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

29-)GÜRTAŞ METAL TİC SAN LTD ŞTİ’ne 154072,85TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

30-)HAKAN SÖKMEN’ne 2869,87TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

31-)HALİL AKYILDIZ’ne 513,29TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

32-)HASAN ÖZTOPRAK’ne 206794,89TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

33-)HÜRPET PETROL SAN TİC LTD ŞTİ’ne 3017,46TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

34-)HÜSEYİN BATI’ne 903,69TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

35-)İSMAİL TACI’ne 17676,83TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

36-)KAMİL ŞENTÜRK’ne 1444,77TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

37-)KARBETON LTD ŞTİ’ne 1349,77TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

38-)KOMSAN KOMPRESÖR SAN TİC AŞ’ne 972,31TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

39-)KÜRÜM PETROL TİC LTD ŞTİ’ne 974,83TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

40-)MEGA BOYA SAN TİC AŞ’ne 847,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

41-)MİTVİLLİ STEEL PRODUCTS CO’ne 15478,55TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

42-)MURAT GÖKDEMİR’ne 4388,44TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

43-)NEŞE ULUBAY’ne 38318,98TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

44-)NİHAT UYSAL’ne 614,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

45-)NURCİVAN HIRDAVAT MAK. LTD ŞTİ’ne 3551,49TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

46-)ÖZGÜL APAYDIN’ne 819,96TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

47-)PARKE TEK PARKE SAN TİC AŞ’ne 1325,99TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

48-)PETEK PETROL KOLLEKTİF ŞİRKETİ’ne 1527,55TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

49-)PETROLLER END, YAĞLAR SAN TİC AŞ’ne 938,25TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

50-)PETROM PETROL ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ’ne 4919,78TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

51-)PRİNTA GRAFİK VE MATBAA LTD ŞTİ’ne 658,34TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

52-)RAPOR BİLG,YAZI. DONANIM LTD ŞTİ’ne 3701,62TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

53-)RAŞİT ÖZTOPRAK’ne 573,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

54-)RENK ULUS.TAŞ,GÜMRÜK LTD ŞTİ’ne 1010,44TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

55-)SAADETTİN KARAAĞAÇ’ne 5908,40TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

56-)SELİM SABANLI’ne 22413,27TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

57-)SELKO ATEŞ TUĞLA SAN TİC AŞ’ne 2206,26TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

58-)SEMU MADENİ YAĞLAR TİC LTD ŞTİ’ne 1688,81TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

59-)SGS SÜPERVİSE GÖZETME ETÜD AŞ’ne 8232,43TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

60-)SLET MAKİNE ELEKTRİK LTD ŞTİ’ne 5452,83TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

61-)SSK BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ’ne 72217,50TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

62-)ŞAHİNBEYOĞLU SAÇ SANTİCLTD ŞTİ’ne 14605,09TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

63-)T.İŞ BANKASI AŞ’ne 815,16TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

64-)TEKELİ DEMİR ÇELİK MAM TİC SAN AŞ’ne 359,20TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

65-)TEVFİK RAMAZANOĞLU’ne 288,55TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

66-)TUT KELEPÇE YEDEK PAR.SANTİCAŞ’ne 17102,68TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

67-)TÜYAP TÜM FUARCILIK YAPIM AŞ’ne 8307,60TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

68-)UMT ULUS. MET. MAKİ. TİCLTDŞTİ’ne 41145,001TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

69-)V.SAĞ RULMAN SAN TİC LTD ŞTİ’ne 2223,54TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

70-)YAĞ PET YAĞCILAR PETROL AŞ’ne 3202,81TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

71-)YAMETAŞ YASSI ME MA. SAN TİC AŞ’ne 40133,65TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

72-)YAZICI DEMİR ÇELİK SAN VE TİC AŞ’ne 443,370TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

73-)YEMETAŞ YASSI ME.MA.AŞ 203,18TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

74-)YILDIZ METAL ith. İHR.SANTİCLTDŞTİ’ne 19548,79TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

75-)YILKAN METAL SAN TİC LTD ŞTİ’ne 1354,58TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

76-)YUSUF MUTLU’ne 6380,31TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

77-)ZEKİ EKER’ne 601,43TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

78-)ZIMPARATAŞI SAN AŞ’ne 626,97TL’den ilanen tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

79-)ORHANGAZİ İCRA 2004/452 Esas 5176,85TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

80-)ORHANGAZİ İCRA 2004/454 Esas 5566,24TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

81-)ORHANGAZİ İCRA 2004/447 Esas 8210,00TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

82-)ORHANGAZİ İCRA 2005/399 Esas 15256,36TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

83-)ORHANGAZİ İCRA 2004/449 Esas 6488,94TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

84-)ORHANGAZİ İCRA 2004/453 Esas 5870,68TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

85-)ORHANGAZİ İCRA 2004/448 Esas 2710,66TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

86-)ORHANGAZİ İCRA 2005/398 Esas 31832,05TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

87-)ORHANGAZİ İCRA 2004/1545 Esas 13939,96TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

88-)ORHANGAZİ İCRA 2004/450 Esas 2593,16TL’den tebligat masrafı düşüldükten sonra ödenmesine,

3-)Dosyamızda Başka para kalmadığından aşağıdaki belirtilen dosyalara pay ayrılmasına yer olmadığına,

89-) ÇOŞKUN METAL MAM SAN VE TİC LTD ŞTİ

90-)ORHANGAZİ İCRA 2005/1167 Esas

91-)ORHANGAZİ İCRA 2005/1168 Esas

92-)ORHANGAZİ İCRA 2004/451 Esas

93-)KADIKÖY 1.İCRA 2012/15413 Esas

94-)ORHANGAZİ İCRA 2012/1282 Esas

95-)ORHANGAZİ İCRA 2011/1292 Esas

4-) Kararın bir suretinin ilgililere bildirilmesine, alacaklıların bu cetveldeki sıralarına ilişkin şikayetlerini İstanbul Nöbetçi İcra Hukuk Hakimliğine, alacağın esasına ilişkin itirazlarını genel mahkemeye tebliği takip eden 7 gün içerisinde yapmaları (İ.İ.K 142 Md.) ve ayrıca bu hususu belgelendiren evrakı yine aynı süre içerisinde dairemize ibraz etmelerine, kararın kesinleşmesine müteakip paylaştırma kararında belirtilen ödemelerin ilgililere ödenmesine, İ.İ.K 16. Maddesi uyarınca itiraz ve şikayeti kabil olmak üzere karar verildi

Basın:727246 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’d

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