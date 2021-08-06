Ekonomi Dolar güne hangi seviyeden başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Dolar güne hangi seviyeden başladı?

Döviz fiyatlarında 6 Ağustos yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,54 seviyelerinde işlem görüyor. İşte döviz fiyatlarında son durum..

Haber Merkezi AA
6 Ağustos döviz fiyatları: Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Foto/arşiv

Dün en düşük 8,4710 ve en yüksek 8,5527 seviyelerini gören dolar/TL, günü de yüzde 0,6 artışla 8,5290'dan tamamladı.

Bugün de yukarı yönlü seyrine devam ederek yükselişini dördüncü güne taşıyan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,5420'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 10,1080'den, sterlin/TL yatay seyirle 11,8910'dan satılıyor.

Dolar endeksi dün 92,1-92,4 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 92,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1827'den alıcı buluyor.

Toyota'dan ilk çeyrekte 8,2 milyar dolarlık net kar
EKONOMİ
Toyota'dan ilk çeyrekte 8,2 milyar dolarlık net kar

Altın fiyatları düşüşte
EKONOMİ
Altın fiyatları düşüşte
Abone Ol Google News
İstanbulda trafiği kilitleyen kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Metrobüs hattının bariyerlerine çarparak durabildi.
Beklenenyağışlar bugün başlıyor

Beklenen
yağışlar bugün başlıyor

​Meteorolojiden sevindiren haber geldi.
Alevlerle mücadele devam ediyor: Köyceğiz’de bir bölge daha boşaltıldı

Manisa'da TIR yolcu otobüsü ile çarpıştı.

​Hazine ve Maliye Bakanlığından 'orman yangını' kararı

82 kripto FETÖ'cü için gözaltı kararı var.

​Türk sağlık ordusu çalışıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

​Yangın sonrası yeşil alan siyaha büründü.

10 aylık bebek öldü yedi kişi yaralandı.

​BM çağrı yaptı: Salgının kritik evresini bitirmek için önemli bir eşik

'​Ateşin çocukları yaktıysa yağmurun çocukları da söndürecek Allah'ın izniyle.'

​2 milyona yakın mesajın tek merkezden atıldığı tespit edilmişti.

​Evet o uçaklar uçamıyormuş.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.