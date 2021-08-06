Dolar güne hangi seviyeden başladı?

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Meteorolojiden sevindiren haber geldi: Beklenen yağışlar bugün başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre sıcak havalar yerini yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul'da bu gece yarısından itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, orman yangınlarının sürdüğü Antalya için de sevindiren haber geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Antalya'nın iç kesimlerinde yağış öngörülüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..