Dolar güne hangi seviyeden başladı?

Dün en düşük 8,4710 ve en yüksek 8,5527 seviyelerini gören dolar/TL, günü de yüzde 0,6 artışla 8,5290'dan tamamladı.
Bugün de yukarı yönlü seyrine devam ederek yükselişini dördüncü güne taşıyan dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 8,5420'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 artışla 10,1080'den, sterlin/TL yatay seyirle 11,8910'dan satılıyor.
Dolar endeksi dün 92,1-92,4 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 92,3 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Avro/dolar paritesi ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1,1827'den alıcı buluyor.