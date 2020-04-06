Ekonomi 6 ile 95 ton gıda yardımı gönderdi
İŞ DÜNYASI

6 ile 95 ton gıda yardımı gönderdi

Türkiye’nin en büyük gıda ve tarım şirketlerinden birisi olan Tiryaki Agro sosyal sorumluluk projesi kapsamında içerisinde Giresun’un da bulunduğu 6 ile 95 ton gıda desteği yaptı.

Haber Merkezi İHA
Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu
Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu

Tiryaki Agro, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Covid-19 (Koronavirüs) salgınına karşın, mücadelenin en ön safında yer alan sağlık personelleri ve sokağa çıkma kısıtları bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara teslim edilmek üzere 6 ayrı şehrin valiliklerine erzak desteği yaptı.

Gaziantep, Çorum, Mersin, Giresun, Muş ile Balıkesir’in Bandırma ilçesine dağıtılmak üzere il valiliklerine toplam 95 ton bulgur, pirinç, mercimek ve nohut teslim edildi.

Salgın hastalık nedeniyle Türkiye’nin geçirdiği bu zorlu süreçte ülkece çok güzel bir dayanışma gösterildiğini ifade eden Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, “Değerlerini ve enerjisini bu topraklardan, bu toprakların güzel insanlarından alan bir şirket olarak biz de bu zorlu sürece katkı sunmayı kendimize görev biliyoruz. Dileğimiz, bu salgının en kısa sürede durdurulması, tedavisi süren vatandaşlarımızın da en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır” dedi.

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