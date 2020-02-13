Ekonomi 6 lirayı aşan dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 lirayı aşan dolarda son durum

Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsün küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini açıklarken, dolar güne dolar/TL 6,04 civarında, euro/TL ise 6,58 bandında işlem görerek başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
13 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları
13 Şubat 2020 dolar ve euro fiyatları

Dolar/TL dün jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalarak gün içinde en son Mayıs 2019'da görülen 6.05'e kadar yükselmişti. Bugün ise dolar/TL 6,04 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,58'de işlem görüyor.

FED, VİRÜSÜN ETKİLERİNİ İZLİYOR

Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsün küresel ekonomiye etkilerini yakından takip ettiklerini açıkladı. Powell, kongrede yaptığı sunumda, ticarete bağlı belirsizliklerin azaldığı ortamda virüs tehdidinin ortaya çıktığını söyledi. Fed Başkanı, ABD ekonomisinin genel görünümüne ilişkin de olumlu mesajlar verdi. "Ekonomi ılımlı hızda büyüyor" dedi.

  • Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,00-6,05 bandının izleneceğini dile getirdi.

Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu: Çalışanlarını genel merkeze davet etti
EKONOMİ
Atlasglobal tüm uçuşlarını durdurdu: Çalışanlarını genel merkeze davet etti
Çok sayıdaönlem geliyor

Çok sayıda
önlem geliyor

Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.
41 ile kar yağışı uyarısı

41 ile kar yağışı uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Bir günde ölenlerin sayısı rekor kırdı

Koronavirüs salgınında Çin'den korkutan rakamlar geldi.
Promosyon<br>pazarlığı başladı

Promosyon
pazarlığı başladı

​13 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor.
Rezaleti unutulmadı

Rezaleti unutulmadı

​Cüneyt Çakır'ın kritik maça atanması tepki çekti.
MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

MİT 27 FETÖ'cüyü paketledi

​Rize Emniyet Müdürü'nün şehit edilmesiyle ilgili 27 gözaltı.

Kardan<br> tüneller oluştu

Kardan
tüneller oluştu

Türkiye'de çekildi, kalınlığı 6 metreyi aştı.
Tüm uçuşlarını durdurdu

Tüm uçuşlarını durdurdu

​Çalışanların hepsini genel merkeze davet etti.
Her yerde vuracağız

Her yerde vuracağız

​Erdoğan: Rejime cevabımız İdlib'le sınırlı kalmayacak.
İşte FETÖ'nün<br> siyasi ayağı

İşte FETÖ'nün
siyasi ayağı

​2010'dan bu yana CHP ile FETÖ bağlantısının örnekleri sıralandı.
27 ilde okullar tatil

27 ilde okullar tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle ​eğitime ara verildi.
Size kimse inanmıyor

Size kimse inanmıyor

​Türkiye ile müttefik olduğunu hatırlayan ABD ikili oynuyor.
BAE ve Dahlan'a<br>3 ülkede dava

BAE ve Dahlan'a
3 ülkede dava

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed de dosyada.
46 yıl<br>sonra ilk toplantı

46 yıl
sonra ilk toplantı

​Hayalet şehir Kapalı Maraş için tarihi adım atılıyor.
AYM'den<br>tartışmalı karar

AYM'den
tartışmalı karar

​Yeni Şafak, 17 Nisan 2016 tarihli manşetinden duyurmuştu.
FETÖ hala siyasette

FETÖ hala siyasette

​Areda Survey yaptığı ankette CHP-FETÖ ilişkisini vatandaşa sordu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.