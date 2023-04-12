60 milyonluk saadet zinciri vurgunu: Şüpheli 'ben de dolandırıldım' dedi

Türk savunma sanayiinin tek seferdeki en büyük projesi olan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu gemisi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine sunuldu. Törende, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın ‘Kemankeş’ müjdesi de oldukça kritikti. Bayraktar, yeni füze Kemankeş ile ilgili "Hafif seyir füzesi Kemankeş dediğimiz sistemi TEKNOFEST'te tanıtacağız. Bu sistemi Baykar olarak geliştiriyoruz. Çok hafif, TB3'ten atılabilecek, birkaç yüz kilometre menzile sahip seyir füzesi yapılıyor." dedi.