Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Yeni gelen ekonomik verilerin toparlanma için olumlu sinyaller vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar, yeni haftaya, Cuma günü yükseldiği 7.45 liranın üzerinde başladı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU? (7 EYLÜL DÖVİZ FİYATLARI)
İstanbul serbest piyasada dolar 7,4520 liradan, avro 8,8120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 7,4500 liradan alınan dolar, 7,4520 liradan satılıyor. 8,8100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7910 lira olmuştu.