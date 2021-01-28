7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak

Altınbaş Üniversitesi, ''Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, bütün kadrolar için gerekli başvuru belgeleri, aranan özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz