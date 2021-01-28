Ekonomi 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak
BASIN İLAN

7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak

Altınbaş Üniversitesi, 7 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, son başvuru tarihini 11 Şubat olarak belirlediğini açıkladı. Araştırma Görevlisi kadrosuna müracaat edecek adayların şartları belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altınbaş Üniversitesi.
Altınbaş Üniversitesi.

Altınbaş Üniversitesi, ''Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, bütün kadrolar için gerekli başvuru belgeleri, aranan özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Abone Ol Google News
Aşıda tedarik krizi büyüyor

Aşıda tedarik krizi büyüyor

​Avrupa Birliği hakkından fazlasını istiyor.
Ankara’da casus avı

Ankara’da casus avı

​Devletin en kritik bilgilerini sızdıran 3'ü asker 4 kişi gözaltına alındı.
Tehlike geçmedi

Tehlike geçmedi

​FETÖ hala en kritik görevlere sızıyor.
Herkes dava açsın<br>

Herkes dava açsın

​CHP'ye göre milletin yüzde yetmiş beşi militan.
Spor yasasının vakti geldi

Spor yasasının vakti geldi

​Bakan Kasapoğlu Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.

Gübre fiyatı uçmasın

Gübre fiyatı uçmasın

​Üreticiyi sıkıntıya sokan aşırı artışların denetlenmesi isteniyor.
PKK'nın arşivi HDP'de

PKK'nın arşivi HDP'de

Yüz bin fotoğraflık terör arşivi Esenyurt'ta bulundu.
İstanbul'da 'Karadeniz Fırtınası'

İstanbul'da 'Karadeniz Fırtınası'

​Bordo mavililer 2019-2020 sezonunu 2 kupayla tamamladı.
FED kararını açıkladı

FED kararını açıkladı

​Enflasyon ve istihdam vurgusu.
Askıya alındı

Askıya alındı

​Biden yönetiminden F-35 kararı.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Yüzde 80 azaldı

Yüzde 80 azaldı

Bilim Kurulundan 75 yaş için aşı kararı.
Süper Kupa <br>maçında olay karar

Süper Kupa
maçında olay karar

​Mücadelenin hakemleri kararlarıyla tepki çekti.
Uzay hamlesi

Uzay hamlesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü.
13 günde bir buçuk milyon

13 günde bir buçuk milyon

​Sağlık Bakanlığı, aşı olanların sayısını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.