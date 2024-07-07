714 kooperatife 97 milyon lira hibe

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’nın (KOOP-DES) kurulduğu 2020 yılında 41 ilde 139 kooperatifin 141 projesine 14,3 milyon lira hibe verildiğini açıklayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Programla 2021'de 59 ilde 145 kooperatifin 157 projesi için 14,3 milyon lira, 2022'de 64 ilde 190 kooperatifin 205 projesi için 20,4 milyon lira hibe sağlandı. Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı. Ödeme talepleri doğrultusunda süreç devam ediyor. Böylelikle 2020-2024 döneminde 714 kooperatifin 757 projesi için 96 milyon 966 bin lira hibe sağlandı."