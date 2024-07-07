714 kooperatife 97 milyon lira hibe

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanan Uluslararası Kooperatifler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’nın (KOOP-DES) kurulduğu 2020 yılında 41 ilde 139 kooperatifin 141 projesine 14,3 milyon lira hibe verildiğini açıklayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Programla 2021'de 59 ilde 145 kooperatifin 157 projesi için 14,3 milyon lira, 2022'de 64 ilde 190 kooperatifin 205 projesi için 20,4 milyon lira hibe sağlandı. Geçen yıl 54 ilde 151 kooperatifin 157 projesi için 27,4 milyon lira destek verildi. Bu yıl ise 40 ilden 89 kooperatifin 97 projesine 20 milyon 585 bin lira destek sağlanmasına yönelik karar alındı. Ödeme talepleri doğrultusunda süreç devam ediyor. Böylelikle 2020-2024 döneminde 714 kooperatifin 757 projesi için 96 milyon 966 bin lira hibe sağlandı."
AKTİF 35 BİN KOOPERATİF VAR
Türkiye'de kooperatiflerin Ticaret, Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının görev alanlarında faaliyet gösterdiğini belirten Bolat, sistemdeki yaklaşık 50 bin kooperatiften 35 bininin aktif durumda olduğunu söyledi. Bolat, Türkiye'de kurulan kadın kooperatifi sayısının 1138 olduğuna işaret ederek, Bakanlığının görev alanında 40 türün üzerinde kooperatif bulunduğunu aktardı.
LOKANTALARA 47 MİLYON TL CEZA KESİLDİ
Ticaret Bakanlığı, tarife ve fiyat listesi denetimlerini sürdürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada gıda fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında giderek artan düzeyde fiyat farklılıkları oluştuğu ifade edilirken, bakanlığa bağlı ticaret il müdürlüklerinin 114 bin 567 firmayı denetlediği ve denetimler sonucunda 21 bin 659 aykırılığa 47 milyon 43 bin 348 lira idari para cezası uyguladığı belirtildi.