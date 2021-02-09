Ekonomi 75 akademik personel alacak
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75 akademik personel alacak

Antalya AKEV Üniversitesi, 75 akademik personel alacağını duyurdu. Üniversite, YÖK Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya AKEV Üniversitesi.
Antalya AKEV Üniversitesi.

Antalya AKEV Üniversitesi ilanda belirtilen yüksekokul ve bölümlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre öğretim üyesi ve öğretim üyesi dışındaki kadrolara akademik personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına yapılacak alımlarla ilgili aranan özel ve genel şartlar, başvuru şekli ve süresi gibi ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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