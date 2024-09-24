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Ekonomi
8 ayda 18 milyar dolarlık makine ihracatı yaptık

8 ayda 18 milyar dolarlık makine ihracatı yaptık

04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Arşiv.

Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı, ocak-ağustos döneminde 18,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Makine İhracatçıları Birliği'nin (MAİB) ocak-ağustos dönemine yönelik açıklamasına göre, son 12 aylık makine ihracatı ise 28,2 milyar dolar oldu. Ağustosta aylık 2,4 milyar dolarlık ihracatla son 12 ay ortalamasına yakın bir sonuç elde eden sektörün kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı ise 7,5 dolar olarak hesaplandı. Geçen ay ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolarlık makine ihraç eden sektörün, bu ülkeye 8 aylık ihracatı yüzde 12,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı. Almanya'nın, Türkiye'nin makine ihracatında 2,3 milyar dolarla ilk sıradaki yerini koruduğu ocak-ağustos döneminde, yüzde 17,9 düzeyindeki yüksek daralmaya rağmen Rusya 1,4 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2019'un 3. çeyreğinden bu yana yurt içindeki yatırımlarda ilk kez gerileme görüldüğünü söyledi. Karavelioğlu, ABD'ye artışın sevindirici olduğunu da ekledi.



#İhracat
#Ekonomi
#MAİB

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