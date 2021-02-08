Ekonomi Altın yükselişle kapattı Çeyrek altın 677 lira oldu
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8 Şubat altın fiyatları! Altın yükselişle kapattı

Altın yükselişle kapattı: Çeyrek altın 677 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,96 artışla 417,7 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 677, Cumhuriyet altını 2 bin 772 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 677 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 772 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,96 yükselişle 417,7 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 405,50 405,70 417,50 417,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.673,00 2.694,00 2.751,00 2.772,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 370,00 374,00 380,75 384,75
  • Lira(Tam) Ziynet 2.612,00 2.632,00 2.689,00 2.709,00
  • Yarım Ziynet 1.306,00 1.316,00 1.344,00 1.354,00
  • Çeyrek Ziynet 653,00 658,00 672,00 677,00

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