Ekonomi 87 akademik personel alınacak
BASIN İLAN

87 akademik personel alınacak

OSTİM Teknik Üniversitesi, 87 personel alacağını duyurdu. Üniversite, son başvurunun 8 Mart'ta olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesine ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuru şekli, süresi, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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