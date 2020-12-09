9 Aralık döviz fiyatları: Dolar kaç lira oldu? Dolar güne nasıl başladı? 9 Aralık döviz fiyatları belli oldu. Dövizler yeni güne dünkü kapanış düzeylerine yakın yatay başladı. Yatırımcılar doların fiyatının ne kadar olduğunu euronun kaç liradan alınıp satıldığını araştırırken yeni günde son rakamlar ise şöyle oldu..

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 09:38 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 09:39 Yeni Şafak