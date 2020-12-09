Dolar güne nasıl başladı?

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmelerde sonuç alınamayınca, küresel piyasalarda dolar üzerindeki baskılar gevşerken, iç piyasada dövizler yeni güne Salı gününün kapanış düzeylerine yakın yatay başladı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 100 bin dolar üzeri döviz ve 100 gram üzeri altın işlemlerinde uygulanan bir iş günü süreli valör uygulamasını kaldırdı.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
İstanbul serbest piyasada dolar 7,8180 liradan, avro 9,4860 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8160 liradan alınan dolar, 7,8180 liradan satılıyor. 9,4840 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4860 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8210 lira, avronun satış fiyatı ise 9,4870 lira olmuştu.