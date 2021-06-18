9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale tekrar yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranan şartlar ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale tekrar yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aranan şartlar ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
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