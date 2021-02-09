Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 61 doları aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

9 Şubat petrol varil fiyatları: Brent petrolün varili 61 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı 61 doları aştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisi ile yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı 61 doların üzerine çıktı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,18 dolardan işlem görüyor.

Dün 60,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artışla 61,18 dolardan işlem gördü. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 27 Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,53 dolardan alıcı buldu.

Borsada yükseliş sürüyor
EKONOMİ
Borsada yükseliş sürüyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisinin küresel petrol piyasasında arz ve talebi dengelemesi fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC grubunun 5 Ocak'taki toplantısının ardından şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın sürpriz kararıyla, OPEC grubunun günlük üretim kesinti miktarları şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.

OPEC grubunun bu hamlesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle talebin düşük seyrettiği petrol piyasasını dengelemeyi ve dolayısıyla fiyatları desteklemeyi amaçlıyor.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı ve aşılama çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ekonomide toparlanma beklentilerini artırırken, vaka artış hızının gerilemesiyle salgında en kötünün geride kaldığı iyimserliği de fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.

Öte yandan, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişe katkı sağladı. Diğer para birimleri karşısında ABD dolarının değerini ölçen ABD doları endeksi yüzde 0,20 düşüşle 90,75 dolar oldu.

  • Brent petrolde teknik olarak 61,07 ile 61,44 dolar aralığının direnç, 60,70 ile 60,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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