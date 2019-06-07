Ekonomi 941 havzada 21 ürüne destek
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

941 havzada 21 ürüne destek

Tarımsal üretimde stratejik önemdeki 21 ürüne havza bazlı destekleme modeli geliyor. Belirlenen 941 havzada verim ve kalite artarken, arz açığı da gidebilecek. Türkiye’nin bu yılki tarımsal desteklerinin 11,6 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Belirlenen destekleme modeli ile öncelikle arz açığı bulunan ve verimi düşük ürünlere öncelik verilecek. Burada çiftçiler bilgilendirilirken, söz konusu tarımsal ürünlerdeki gelişmeler de yakından takip edilecek.
Belirlenen destekleme modeli ile öncelikle arz açığı bulunan ve verimi düşük ürünlere öncelik verilecek. Burada çiftçiler bilgilendirilirken, söz konusu tarımsal ürünlerdeki gelişmeler de yakından takip edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, havza bazlı tarımsal üretime destek veriyor. Türkiye, Havza Bazlı Destekleme modeli ile kendi kendiye yetecek. 941 havzasında ürün desenleri belirlendi. Havza bazlı destekleme ile ülkemiz için stratejik öneme sahip arz açığı olan, insan sağlığı-beslenmesi, hayvan beslenmesi ve bölgesel önem arz eden 21 ürün en uygun olduğu havzalarda destekleniyor.

HAVZA BAZLI DESTEK

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretimde 2017 yılında Havza Bazlı Destekleme modeline geçti. Bu model ile bitkisel üretimde ülkesel bazda kendi kendine yeter hale gelmek amaçlanıyor. Bu bağlamda ekolojik ve ekonomik olarak uygunluğun esas alındığı model ile etkin bir üretim planlaması yapılarak, rasyonel ve yönlendirici bir desteklemenin sağlanması, üretimde verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

TARIMA 11,6 MİLYAR DESTEK

Türkiye’de bu yıl 11,6 milyar lira tarımsal destekleme yapılacak. Bu desteklemelerin etki analizini daha iyi yaparak ‘acaba nerede nasıl bir destek, hangi ürüne destek verilmeli’ konusunda çalışmayı tamamlandı. Havza bazlı ürün kapasitesi belirlenecek. Bir ürün daha çok suya ihtiyaç duyuyorsa sulu havzalarda teşvik verilecek. Hangi yer kuraksa suya az ihtiyaç duyan ürünlerin ekimine teşvik verilecek. Su merkezli destekleme yapılacak. Yağlı tohumları ve soya gibi ürünlerde yüzde 90 ithalat yapılıyor. Bunları yerel olarak üretilmesi ile ilgili de bu destekleme modelleri geliştirilecek.

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Havza bazlı destekleme modelinde, yaklaşık 1 milyardan fazla veri değerlendirilerek 941 havzasında ürün desenleri belirlendi. Havza bazlı destekleme ile ülkemiz için stratejik öneme sahip arz açığı olan, insan sağlığı-beslenmesi, hayvan beslenmesi ve bölgesel önem arz eden 21 ürün en uygun olduğu havzalarda destekleme kapsamına alındı. Stratejik açıdan önemli olan buğday ve yem bitkileri tüm havzalarda destekleniyor.

STRATEJİK 21 ÜRÜN BELİRLENDİ

Havza bazı destelenen ürünler buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kanola, aspir, çay, fındıki zeytinyağı, yem bitkileri, kuru soğani patates olarak belirlendi. Havza modeli ile yer altı sularının yetersiz seviyede olduğu tespit edilen havzalarda alternatif ürünler belirlenmiş ve çok su tüketen bitkilerden dane, mısırın desteklenmesinde damla sulama sistemi şartı getirildi. Bununla birlikte ekim nöbeti de havza modeline dahil edildi. Ayrıca destelenen ürünlerin havzasında, üretim ve iklim durumu ile ihtiyaçlar takip edilerek güncellemesi yapılıyor.

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