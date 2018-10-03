'ABD bindiği dalı kesiyor'

Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen bir panelde konuşan Putin, ABD yönetiminin, izlediği yaptırım politikasıyla küresel rezerv para birimi olan dolara güveni yıktığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Putin, "Bence ABD'li partnerlerimiz, yıkıcı bir stratejik hata yapıyor, evrensel ve bugün itibarıyla yegane rezerv para birimi olan dolara güveni yıkıyor, evrensel finans aracı olan dolara inancı ortadan kaldırıyor. Bindikleri dalı kesiyorlar. Bu tuhaf ve hatta şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.

"Her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata"

Bunu her imparatorluğun düştüğü tipik bir hata olarak niteleyen Putin, "İnsanlar, hiçbir şey olmayacağını, her şeyin çok güçlü, çok istikrarlı olduğunu ve hiçbir olumsuz sonucun yaşanmayacağını düşünüyor. Ama hayır, (olumsuz sonuçlar) er ya da geç ortaya çıkıyor" diye konuştu.

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