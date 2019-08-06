ABD borsaları sert düştü: 2019'un en düşük seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın son mesajları Avrupa ve Asya borsalarından sonra Amerikan endekslerini de vurdu.

ABD borsalarındaki kayıplar neredeyse yüzde 3'ü aştı. S&P 500 yüzde 3 düşüşle 2 bin 844 bin puandan kapanarak yılın en düşük seviyesine indi.

Çin'in para birimi Yuan'ın 2008 yılının Mayıs ayından bu yana en düşük düzeye gerilemesini eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i büyük bir ihlal yaparak para biriminin değerini düşürdüğünü iddia etmişti. 2008'den beri Dolar/Yuan kuru, ilk kez 7'yi aşmıştı.

AVRUPA BORSALARI GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Avrupa borsalarının kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 2,31 değer kaybederek 369,43 puana düştü.