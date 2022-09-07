Ekonomi ABD ham petrolü savaş sonrası ilk kez 84 doların altında Brent petrol 89 dolar seviyesinde
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD ham petrolü savaş sonrası ilk kez 84 doların altında: Brent petrol 89 dolar seviyesinde

ABD ham petrolü Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından bu yana ilk kez 84 doların altına indi. Brent petrol yüzde 89 dolara kadar geriledi. Brent petroldeki sert düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni indirimler geleceği öngörülüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD ham petrolü savaş sonrası ilk kez 84 doların altında: Brent petrol 89 dolar seviyesinde
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Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayından beri tarihi zirveleri gören ham petrol ilk kez 84 doların altına inerek savaşı öncesi seviyesine geriledi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,39 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varil fiyatı, artan resesyon endişelerinin talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle uluslararası piyasalarda 89 dolar seviyelerine geriledi.

Dün günü 92,83 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,58 düşüşle 89,51 dolar oldu. Böylece Brent petrolün varil fiyatı 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent Petrolün 89 dolar altındaki seyri akaryakıtta indirimleri de beraberinde getirdi. Uzmanlar, brent petrol için kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyordu. Brent petroldeki düşüşün sürmesi halinde akaryakıt fiyatlarının da daha makul seviyelere gerilemesi bekleniyor.

MOTORİNE BU AKŞAM İNDİRİM GELECEK

Düşüş karşısında beklenen gelişme bugün yaşandı.

Brent petrolün düşüş seyrini sürdürmesi ile motorine 1.14 TL indirim geleceği duyurulmuştu. Motorin, bu gece yarısı yapılacak indirim ile 24 TL 85 kuruşa kadar düşecek.

Bugünkü gelişme ile benzin ve motorinde yeni bir indirim haberi daha gelip gelmeyeceği merak konusu...

  • Küresel piyasalarda, enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileriyle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam ediyor.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kuzey Akım boru hattı üzerinden gaz arzının tamamen durmasının Euro Bölgesi'nde resesyon olasılığını daha da artırdığı kaydedildi.

Ayrıca, Çin'deki COVID-19 salgını karşısında alınan tedbirlerin de talebi baskılayacağı endişeleri fiyatlardaki düşüşe destek oluşturuyor.

Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor
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Gerek döviz kurlarındaki gerekse brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt ücretlerindeki değişimleri de sık sık etkiliyor…<br><br>
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Brent petrol düştükçe, sürücüleri rahatlatacak indirim haberleri de gelmeye devam ediyor.
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2 gün art arda gelen zamların ardından, motorin için indirim haberi geldi.<br><br>
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, motorinde 1,14 lira indirim yapılacağı öğrenildi.
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LPG’de ise durum aynı değil. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmediği öğrenildi.
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Gelen indirim ile birlikte gece yarısından itibaren 3 büyükşehirde motorin, 25 liranın altında olacak.
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Ortalama olarak İstanbul’da 24,87 TL, Ankara’da 24,96 TL, İzmir’de ise 24,97 TL’den satışa sunulacak.
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3 büyükşehirde geçerli olan güncel fiyatlar ise şöyle:
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Güncel benzin fiyatları<br><br>İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL
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İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL<br><br>
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Ankara: 19,34 TL<br><br>
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İzmir: 19,34 TL<br><br>
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Güncel motorin fiyatları<br><br>İstanbul Avrupa Yakası: 26,01 TL
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İstanbul Anadolu Yakası: 25,99 TL<br><br>
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Ankara: 26,10 TL<br><br>
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İzmir: 26,11 TL<br><br>
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Güncel LPG fiyatları<br><br>İstanbul Avrupa Yakası: 11,07 TL<br><br>İstanbul Anadolu Yakası: 10,62 TL<br><br>Ankara: 10,94 TL<br><br>İzmir:10,70 TL
Motorinde, gece yarısından itibaren indirim bekleniyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?


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