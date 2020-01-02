Ekonomi ABD ile Çin arasındaki savaşı bitirecek imza 15 Ocakta atılacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Trump: Çin ile imzalar 15 Ocak’ta Beyaz Saray'da atılacak

ABD ile Çin arasındaki savaşı bitirecek imza 15 Ocak'ta atılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le ticaret anlaşmasının birinci aşamasının 15 Ocak'ta Beyaz Saray’da imzalanacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklmamada, “Çin’le en geniş ve kapsamlı birinci aşama ticaret anlaşmasını 15 Ocak’ta imzalayacağım. İmza töreni Beyaz Saray’da düzenlenecek. Çin’den üst düzey temsilciler törene katılacak. Sonraki bir tarihte de anlaşmanın ikinci aşama müzakereleri için Pekin’e gideceğim” dedi.

Birinci aşama ticaret anlaşması, bazı gümrük vergilerinin karşılıklı düşürülmesini, Çin’in ABD’den tarım, enerji ve imalat ürünleri alımının artırılmasını ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bazı anlaşmazlıkların çözülmesini öngörüyor.

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