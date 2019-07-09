Ekonomi ABD ilk kez Hizbullah milletvekillerine yaptırım uygulayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD ilk kez Hizbullah milletvekillerine yaptırım uygulayacak

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine aldı. Bakanlık, üst düzey bir Hizbullah güvenlik yetkilisini de yaptırım listesine ekledi

Haber Merkezi AA
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin

ABD-İran gerilimi devam ederken ABD yönetimi, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırım kararı duyuruldu.

"Bugün OFAC, ayrıcalıklı pozisyonlarını Hizbullah'ın ve İran'ın kötücül ajandalarını yaymak için kullanan bazı önemli siyasi ve güvenlik unsurlarını yaptırım listesine almıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "OFAC, spesifik olarak Hizbullah milletvekilleri Amin Sherri ile Muhammed Hasan Ra'd'ı ayrıca Hizbullah güvenlik yetkilisi Wafiq Safa'yı listeye eklemiştir. Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir."

İlgili kişi ve kurumların mal varlıkları donduruluyor

Lübnan Parlamentosu'nda görevli Sherri ve Ra'd'ın yanı sıra Lübnan'da Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Safa da listeye eklenmiş oldu.

Söz konusu yaptırımlar uyarınca, ilgili kişi ve kurumların ABD'ye girişleri yasaklanırken varsa mal varlıkları da donduruluyor. Ayrıca bu kişi ve kurumlarla herhangi bir finansal ilişkide bulunan kişi ve kurumlar da yaptırımlara maruz kalabiliyor.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
DÜNYA
Trump Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek

Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
DÜNYA
Trump İngiltere'nin ABD Büyükelçisine 'aptal' dedi
Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Ümmeti parçalamaya hakkınız yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nöbeti devralıyorlar

Nöbeti devralıyorlar

ABD çekiliyor, PKK'nın yeni hamileri belli oldu.
Şırnaktakalleş saldırı

Şırnak'ta
kalleş saldırı

​PKK'lı teröristler iki çobanı öldürdü.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Dünya artık<br>kırmızı alarmda

Dünya artık
kırmızı alarmda

​Eriyen buzullar iklim değişikliğini hızlandırıyor.
Magandalar için<br>20'şer yıl istendi

Magandalar için
20'şer yıl istendi

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Soruşturma genişliyor

Soruşturma genişliyor

Reyhanlı'daki otomobil patlamasıyla ilgili gözaltı sayısı 21 oldu.
10 kere müebbet

10 kere müebbet

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında mütalaa açıklandı.

Şiddetli yağış uyarısı​

Şiddetli yağış uyarısı​

Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Çöp dağları isyanı!

Çöp dağları isyanı!

İzmir'in sokakları 1994 öncesi İstanbul'a döndü.
'Halkçılık' dersi!

'Halkçılık' dersi!

Savcı Sayan, Ağrı halkının emeğini küçümseyen Barış Atay'ı gündem yaptı.
Zam pazarlığı başladı

Zam pazarlığı başladı

Hükümet ve işçi tarafları ikinci kez bir araya geldi.
Yerli ve milli dijital para geliyor

Yerli ve milli dijital para geliyor

Dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak.
Yusuf'un ağıdını<br>polisler dindirdi

Yusuf'un ağıdını
polisler dindirdi

​Babasının emniyete attığı mesaj harekete geçirdi.
FETÖ'den<br>yeni taktik

FETÖ'den
yeni taktik

Gözaltı kararı verilen muvazzaf teğmen sayısı 'alarm' veriyor!
Operasyon başladı

Operasyon başladı

​Suriyeli muhalifler Türkmendağı'na operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.