Ekonomi ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs üç bin kişiyi işten çıkardı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs üç bin kişiyi işten çıkardı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 3 bin 200 kişiyi işten çıkardı. Bankanın işten çıkardığı kimi bankacılara ikramiye ödemezken, bazı personellerine ofisten ayrılmaları için 30 dakika verdiği iddia edildi.

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Haber Merkezi Diğer
​ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs üç bin kişiyi işten çıkardı
Foto/Arşiv

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ta işten çıkarmalar başladı.

Financial Times'ın haberine göre; Londra, New York ve Hong Kong başta olmak üzere uluslararası ofislerinden yüzlerce çalışanını kovan şirket, birçok çalışanına ikramiye ödemesi de yapmadı.

FT'de yer alan iddialar bununla da sınırlı değil.

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İddiaya göre dev bankanın yöneticileri, bazı genç bankacılara eşyalarını toplayıp ayrılmaları için 30 dakika verdi.

İşten çıkarmalara ilişkin bankadan resmi bir açıklama da geldi.

Açıklamada, "Tüm çalışanlarımıza katkıları için minnettarız ve geçişlerini kolaylaştırmak için destek sağlıyoruz. Şimdi odak noktamız, zorlu bir makroekonomik ortamda önümüzdeki fırsatlar için firmayı uygun şekilde düzenlemek" ifadelerine yer verildi.

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