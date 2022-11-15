ABD ve Avrupa'da teknoloji şirketlerinde işten çıkarmalar hızlandı

COVID-19 salgınının ardından hızlı ekonomik toparlanmayla gelen yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve Rusya-Ukrayna savaşı ile tırmanan enerji krizi küresel ekonomiyi yavaşlatırken, ABD ve Avrupa'da pek çok şirket, çalışan sayısını azalttığını ya da yeni alımlara ara verdiğini duyuruyor.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve iş alımlarda frene basmak zorunda kalıyor.

788 teknoloji şirketi bu yıl 120 bin 699 çalışanının işine son verdi

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, teknoloji endüstrisindeki tüm şirketleri yeni iklime uyum sağlamaya zorluyor.

Teknoloji şirketlerine yıllarca yapılan büyük yatırımların ardından faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde büyük fonların risk iştahı olumsuz ekonomik görünümle azalırken, büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan ABD'de personel sayısı azalıyor.

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Özellikle kripto para piyasasının gerilemesinden bu yana talepte keskin bir düşüş görülen dijital şirketlerde çok sayıda personel azaltımı da dikkati çekiyor.

İşten çıkarmaları dijital ortamda takip eden Layoffs.fyi verilerine göre, dünya genelinde 788 teknoloji şirketi bu yıl 120 bin 699 çalışanının işine son verdi.

ABD'de teknoloji sektöründe işten çıkarılanların sayısı 67 bini aştı

ABD'de özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren birçok şirket, çalışan sayısında azalmaya gitme veya işe alımları durdurma kararı aldı.

Crunchbase'in verilerine göre, kasım ortası itibarıyla ABD'de teknoloji sektöründeki bu yıl 67 bini aşkın çalışan işinden oldu.

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Uzmanlar, birçok teknoloji şirketinin salgın döneminde fazla işe alım yaptığını ve şimdi zor zamanlar yaşadığını ifade ediyor. Amazon ve Meta gibi 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerin gerisinde kalan teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerinden milyarlarca dolar eridi.

Amazon 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD'de özellikle teknoloji sektöründe işten çıkarmaya giden şirketlerin listesi her geçen gün kabarırken, son olarak e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta büyük çaplı işten çıkarmayı planlanladığı basına yansıdı.

New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

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Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Twitter ve Meta gibi firmaların çalışan sayılarını azaltma planları bulunuyor

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başladı. Twitter çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildi.

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Mobil araç çağırma uygulaması Lyft de çalışanlarının yüzde 13'ünü veya 683 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Lyft'in kurucu ortakları Logan Green ve John Zimmer tarafından konuya ilişkin çalışanlara gönderilen yazıda, "Ekonomide ortaya çıkan çeşitli zorluklar var. Gelecek yıl içinde olası bir resesyonla karşı karşıyayız ve araç paylaşımı sigortası maliyetleri artıyor." denildi.

Facebook'un sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracak

Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, 9 Kasım’da şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 oranında azalmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktardı.

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