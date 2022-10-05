Ekonomi ABDde borç alarmı İlk kez 31 trilyon doları aştı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de borç alarmı: İlk kez 31 trilyon doları aştı

ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan borç yükü konusunda yaptığı uyarının ardından ABD'nin milli borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı.

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Haber Merkezi AA
ABDde borç alarmı: İlk kez 31 trilyon doları aştı
Foto/arşiv

ABD Hazine Bakanlığının verilerine göre, ülkenin borcu 31,1 trilyon dolara ulaştı.

Söz konusu borç tutarı endişe kaynağı olurken, ekonomistler, artan faiz oranlarının, ülkenin büyüyen borç sorunlarını şiddetlendirebileceğini belirtti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), bu yılın başında yayımladığı bir raporda, ülkenin artan borç yükü konusunda uyarıda bulunmuştu.

CBO'nun temmuz ayında yayımladığı Uzun Vadeli Bütçe Görünümü Raporu'nda da artan borcun ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği, ülkenin faiz ödemelerini artırabileceği, mali kriz riskini yükseltebileceği ve yasa koyucuların politika seçimlerinde kendilerini daha kısıtlı hissetmelerine neden olabileceği vurgulanmıştı.

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