Ekonomi ABDde enflasyon kasımda 39 yılın zirvesini gördü
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de enflasyon kasımda 39 yılın zirvesini gördü

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6,8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti. Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artarak 1982'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde enflasyon kasımda 39 yılın zirvesini gördü
Arşiv

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin TÜFE verisini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen TÜFE verisinin, bu dönemde yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. TÜFE, ekimde ise aylık bazda yüzde 0,9 artmıştı.

ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesini gördü endişeler arttı
EKONOMİ
ABD'de enflasyon 31 yılın zirvesini gördü endişeler arttı

En yüksek artışı enerji fiyatları gösterdi

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda yüzde 6,8 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi gösteren yıllık enflasyon, ekimde de yıllık bazda yüzde 6,2 artmıştı.

Enerji, barınma, gıda, ikinci el araç ve yeni araç endekslerindeki artışlar kasımda da tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili olmaya devam etti. Bu dönemde en yüksek artışı gösteren enerji endeksi, aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 33,3 arttı.

IMF'den ABD dahil birçok ülkeye uyarı: Enflasyon kalıcı olabilir
EKONOMİ
IMF'den ABD dahil birçok ülkeye uyarı: Enflasyon kalıcı olabilir

Çekirdek enflasyon beklentiler dahilinde gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise kasımda aylık yüzde 0,5 artarak beklentilerle paralel bir seyir izledi.

Çekirdek enflasyon, yıllık bazda da yüzde 4,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE ekimde, aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,6 artmıştı.

Analistler, enflasyonun art arda 9 ay boyunca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini, küresel emtia rallisi, artan talep, ücret baskıları, tedarik zinciri aksamaları ve geçen yıla göre düşük baz etkisinin fiyatları yukarı çekmeye devam ettiğini belirtti.

ABD kalıcı yüksek enflasyondan tedirgin: Risk açıkça arttı
EKONOMİ
ABD kalıcı yüksek enflasyondan tedirgin: Risk açıkça arttı
İzmirde değişmeyen manzara

İzmir'de değişmeyen manzara

​Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Babasının ekmek teknesi mezar oldu.
Ankarada feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

​Tüketici dernekleri stokçuluğa karşı fiyat etiketli ambalaj uygulamasını öneriyor.

​İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'ye sipariş yağıyor.

SP'den ​Türkiye açıklaması: Büyüme tahminini % 8,6'dan % 9,8'e yükseltti.

​Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde “kadına şiddet” konusu da yer alacak.

BM, kaliteli kriminal inceleme faaliyetleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti.

​Donald Trump eski dostuna ateş püskürüyor.

​Şehit annesi Dilber Kılavuz evladına son kez veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.