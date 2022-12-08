Ekonomi ABDde işsizlik maaşı başvuruları arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 230 bine çıktı. Piyasa beklentileriyle paralel artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABDde işsizlik maaşı başvuruları arttı
Arşiv

Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 230 bine çıktı.

Piyasa beklentileriyle paralel artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 230 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 225 binden 226 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.000 kişi artarak 230 bine çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 26 Kasım ile biten haftada 62 bin kişi artarak 1 milyon 671 bin seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
EKONOMİ
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Görenleri kendine hayran bırakıyor

Görenleri kendine hayran bırakıyor

Hayvanların inşa ettiği ilginç yapılar
THYye bir ödül daha

THY'ye bir ödül daha

Avrupa'nın en iyi tasarıma sahip havayolu seçildi.
Çocuğa istismar iddialarına bir tepki de Diyanetten: Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz

​AFP seçti: Listede Türkiye'den de fotoğraflar var.

​'Çok çalışın' demişti: Fotoğraflar ortaya çıktı.

​Yeni gelir kapısı oldu: Her yerden satın almak için geliyorlar.
Bangladeş 24 Arakanlı Müslüman'ın ABD'ye uçtuğunu duyurdu
Dünya

Bangladeş 24 Arakanlı Müslüman'ın ABD'ye uçtuğunu duyurdu

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, küçük çaplı olsa da bunun, Bangladeş ile sorumluluk alan diğer ülkeler için iyi bir başlangıç olduğunu söyledi. İlk aşamada yerleştirilmesi planlanan 62 Arakanlı mülteciden 24'ünün ABD'ye uçtuğunu aktaran Momen, "Yaklaşık 2 yıl önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bazı Arakanlı Müslümanların ABD'ye ve diğer gelişmiş ülkelere yerleştirilmesini talep etmiştim. Bu, şimdi başladı ve bu daha başlangıç." ifadesini kullandı.
Bakan Akar: F-16 süreci süratle tamamlanmalı
Gündem

Bakan Akar: F-16 süreci süratle tamamlanmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz." dedi.

Burak Yılmaz futbolu bırakacağı kulübü açıkladı
Spor

Burak Yılmaz futbolu bırakacağı kulübü açıkladı

Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerinin son bölümünde teknik direktörlük için hazırlandığını söyledi. Futbolu Fortuna'da bırakacağını açıklayan Yılmaz, "Bu kesinlikle net. O yüzden boşu boşuna 'Burak Adana Demirspor'a veya Beşiktaş'a dönüyor' haberleri yapmayın" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.