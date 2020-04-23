ABD'de korkutan tablo: 26 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Nisan ile biten haftada 4 milyon 427 bin olarak kaydedildi. Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 4 milyon 200 bin seviyesinde olması yönündeydi.

İşsizlik maaşına başvuruların sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 5 milyon 245 binden 5 milyon 237 bine revize edildi.

26 MİLYONU AŞTI

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 5 haftada toplam 26 milyon 453 bine ulaştı.

BİR HAFTADA 280 BİN KİŞİ ARTTI

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 280 bin kişi artarak 5 milyon 786 bin 500'e yükseldi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 11 Nisan ile biten haftada bir önceki haftaya göre 4 milyon 64 bin kişi artarak 15 milyon 976 bin olarak kaydedildi.

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