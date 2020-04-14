Ekonomi ABDde koronavirüs nedeniyle bin 533 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de koronavirüs nedeniyle bin 533 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 533 artarak 23 bin 649'a yükseldi.

Haber Merkezi AA
ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.
ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1533 artarak 23 bin 649’a çıktı.

  • Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 56 artışla 582 bin 634'e, can kaybı 1533 artarak 23 bin 649’a ulaştı.

Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD'yi 172 bin 541 vakayla İspanya, 159 bin 516 ile İtalya ve 137 bin 877 ile Fransa takip ediyor.

ABD'deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa'nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

ABD'de salgının merkezi New York

Eyaletlere bakıldığında salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Eyalette 190 bin 288 olan vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 858 artışla 196 bin 146'ya çıktı.

New York'u 64 bin 584 vakayla komşusu New Jersey, 26 bin 867 vakayla Massachusetts takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 10 bin 58 ölümle ilk sıradaki yerini korurken bunu 2 bin 443 ölümle New Jersey ve 1602 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

Toplam 44 bin 308 hasta iyileşti

ABD'de 2 milyon 964 bin 726 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, iyileşenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 437 artışla 44 bin 308'e ulaştı.

Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 460 bini aştı

KORONAVİRÜS
İngiltere'de ağır bilanço: 24 saatte 778 ölüm
Abone Ol Google News
Dördüncü haftada düşüşe geçti

Dördüncü haftada düşüşe geçti

Bakan Koca, son verileri açıklıyor.
21 bini aştı

21 bini aştı

​İtalya'da ölü sayısı kritik seviyelerde.
Sıfır noktasında bulundu

Sıfır noktasında bulundu

Yüzlerce metre uzunluğunda.
Akıncı yine şaşırtmadı

Akıncı yine şaşırtmadı

Rum kesimine el açtı: 35 bin liralık ilaç gönderecekler!
Bakan Akar'dan korona talimatı

Bakan Akar'dan korona talimatı

Nisan celpleri bir ay ertelendi, terhis olacaklar bir ay bekleyecek.
İstanbul Valiliği çalışıyor

İstanbul Valiliği çalışıyor

Salgında kullanılacak hizmet araçlarına 250 adet daha eklendi.

Bütün gözler burada

Bütün gözler burada

​Türk bilim insanları ilk aşamayı tamamladı.

Sonunda<br>iş yerini yaktı

Sonunda
iş yerini yaktı

​'Mafya geldi çöktü, İmamoğlu da buna müsaade etti!'.
Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

Milletimizin vicdanına göre hazırlandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesi açıklaması.
CHP direniyor

CHP direniyor

​İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecekler.
Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

Bu manzaraya bakanlık 'dur' dedi

​Yasak olmasına rağmen Salda'ya iş makineleriyle girip...
Kuyruk bir<br>kilometreyi aştı

Kuyruk bir
kilometreyi aştı

​Pazara girişte uygulanan tedbirler takdir topladı.
36 milyon<br>bu özrü izledi

36 milyon
bu özrü izledi

Televizyon tarihine geçti.
Hem Antalya'da<br>hem baharın ortasında

Hem Antalya'da
hem baharın ortasında

​Kara saplanan 4 macera meraklısını ekipler kurtardı.
Puana göre tedavi

Puana göre tedavi

Yaşama şansı az olan hasta ölüm terk edilecek, şansı olan...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.