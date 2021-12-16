Ekonomi ABDde sanayi üretimi beklentinin altında kaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de sanayi üretimi beklentinin altında kaldı

ABD'nin sanayi üretimi kasım ayında yüzde 0,5 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ülkede sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 1,7 artmıştı.

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Haber Merkezi AA
ABDde sanayi üretimi yüzde 0,5 artarak beklentinin altında kaldı
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ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5'lik artış kaydetti. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydeden verinin, yüzde 0,7 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ekim ayında yüzde 1,7 artmıştı.

GEÇEN AY YÜZDE 1,4 ARTMIŞTI

İmalat sanayi üretimi de kasımda piyasa beklentileri dahilinde aylık yüzde 0,7 arttı. Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşan imalat sanayi üretimi, ekimde yüzde 1,4 artmıştı.

Kapasite kullanım oranı ise kasımda 0,3 puanlık artışla yüzde 76,8'e yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izleyen kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 76,5 olmuştu.

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