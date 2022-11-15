Ekonomi ABDde üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.

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Haber Merkezi AA
ABDde üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı
ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

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