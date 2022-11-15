ABD'de üretici fiyatları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı.
Ayrıntılar geliyor...
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