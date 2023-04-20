ABD'deki yargı kararıyla ilgili Halkbank'tan açıklama yapıldı

ABD'nin Michigan eyaletinin Dearborn Belediyesi'nde Ramazan Bayramı resmi tatil ilan edildi. ABD'de ilk kez yaşanan bu gelişmeyi ise 2021'de seçilerek Dearborn'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Lübnan asıllı Abdullah Hammoud duyurdu. Yerel medyaya konuşan Hammoud, "İlk defa bir belediye Ramazan Bayramı'nı tatil ilan ediyor ve sizin inancınız da diğerleri gibi resmen tanınmış oluyor. Sanırım bu çok büyük önem arz ediyor." dedi.