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Ekonomi

ABD'deki yargı kararıyla ilgili Halkbank'tan açıklama yapıldı

Halkbank'tan ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına ilişkin açıklamada bundan sonraki aşamada davanın İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacağı belirtildi.

10:57 . 20/04/2023 Thursday
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Arşiv

Halkbank'tan ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına ilişkin açıklamada bundan sonraki aşamada davanın İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacağı belirtildi.

Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank davasıyla ilgili başvurumuzu inceleyip, 19.04.2023 tarihinde oy çokluğu ile karara bağlamıştır.

Başvurumuzda, Halkbank'ın Devlet Bankası olması sebebiyle; FSIA (Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası) kapsamında, ABD Mahkemelerince bugüne kadar verilen kararlardan oluşan teamül hukuku (common law) kapsamında, ABD Mahkemelerinde yargılanamayacağımız ileri sürülmüştür.

ABD Yüksek Mahkemesi bu argümanlardan ilkini reddetmesine rağmen, İkinci İstinaf Mahkemesinin kararını iptal ederek, dosyayı teamül hukuku bakımından incelenerek yeniden karar verilmesi için İkinci İstinaf Mahkemesine iade etmiştir.

"Tekrar karara bağlanacak"

Bundan sonraki aşamada, Halkbank dosyası Yüksek Mahkemenin görüşleri doğrultusunda, İkinci İstinaf Mahkemesince yeniden değerlendirilip tekrar karara bağlanacaktır. Alt mahkemenin tekrar aleyhimize bir karar vermesi halinde yeniden Yüksek Mahkemeye (Supreme Court'a) başvuru hakkımız saklıdır.

Temyiz süreci, dosyanın iadesiyle devam edeceğinden dolayı jürili duruşmaya dair yargılamanın durdurulması kararı devam edecektir."



#Halkbank
#ABD
#Karar
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