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EkonomiABDden İran için ilk adım Yaptırım listesine aldı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'den İran için ilk adım

ABD'den İran için ilk adım: Yaptırım listesine aldı

Geçtiğimiz hafta nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklayan ABD İran'a yönelik yaptırım tarafında ilk adımını attı. ABD, Devrim Muhafızları adına "milyonlarca dolar para transferi" yaptığı gerekçesiyle İran Merkez Bankası'nın başkanını ve Irak merkezli bir bankayı yaptırım listesine aldı.

Reuters
ABD'den İran'a yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım

Geçen hafta İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekilen Washington, Tahran'ın ülke dışındaki militanlarının faaliyetlerine kaynak aktarmasını engellemeye çalışıyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası Başkanı Valiollah Seif'i Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki kolu olan Kudüs Gücü'ne, Al-Bilad Islamic Bank üzerinden gizlice para aktararak "Hizbullah'ın radikal ve şiddet yanlısı gündemini beslemek ve desteklemek" ile suçladı.

ABD İran tarafından desteklenen Lübnan merkezli Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüyor.

ABD Hazine Bakanlığı ayrıca, İran Merkez Bankası'nın uluslararası ilişkiler birimi direktör yardımcısı Ali Tarzali ve Al-Bilad Islamic Bank'ın yönetim kurulu başkanı Aras Habib'i de yaptırım listesine aldı.

Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaptırımlar İran Merkez Bankası'nın yürüttüğü işlemleri derhal etkilemeyecek.

Ancak ABD'nin İran'a yaptırımları tekrar devreye alması nedeniyle dolar üzerinden yürütülen bazı işlemler 7 Ağustos tarihi itibariyle yaptırım kapsamına girecek.

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