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Ekonomi

ABD'den kripto para borsası Binance ve kurucusuna dava

ABD'li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya yapay işlem hacmi oluşturduğu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığı ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediği iddiasıyla dava açtı.

09:26 . 6/06/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

ABD'nin dünyanın en büyük kripto para borsasını yargıya taşımasının ardından bitcoin yaklaşık üç ayın dip seviyesine geriledi. Dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoin 'BTC=BTSP' açıklamasının ardından yüzde 6 düşerek yaklaşık üç ayın dip seviyesine geriledi.


ABD'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington'da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve bağımsız olduğu ifade edilen ABD kripto para borsası birimine yönelik 13 suçlama yer aldı. SEC, Binance'in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini iddia etti.



#ABD
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#Binance
#borsa
35 dakika önce
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