ABD'den yola çıkan dev LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

Türkiye'nin boru hatları üzerinden ithal ettiği gaz ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 50'nin üzerine çıkarak LNG rakamının altına da geriledi.

İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,2 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu.

Gemilerinin biri gidip diğeri gelirken özellikle İran ile boru hatları üzerinden yapılan gaz ithalatındaki düşüş ise dikkat çekiyor.

Bir dev gemi daha Türkiye'ye doğru yola çıktı: Binlerce ton sıvılaştırılmış gaz taşıyorlar

Türkiye'nin boru hatları üzerinden gerçekleştirdiği doğal gaz ithalatına alternatif daha ucuz maliyetli LNG ithalatı tam gaz devam ediyor. Cezayir, Rusya, Amerika gibi çok sayıda ülkeden yola çıkan gemiler bir bir Türk karasularına giriş yapıyor. Son olarak ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan dev LNG gemisi 12 Aralık'ta Türkiye'de olacak.