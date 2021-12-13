Ekonomi ABDden yola çıkan dev LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD'den yola çıkan dev LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı

ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Glasgow" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi.

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Haber Merkezi AA
ABDden yola çıkan dev LNG gemisi Türkiyeye ulaştı
Gaslog Glasgow

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 23 Kasım'da ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 13.42'de Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı.

Toplam 174 bin metreküp kapasiteli Bermuda bayraklı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Bir dev gemi daha Türkiye'ye doğru yola çıktı: Binlerce ton sıvılaştırılmış gaz taşıyorlar
FOTOĞRAF 19
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Türkiye son yıllarda boru hatları üzerinden satın alınan doğal gaza alternatif olarak ortaya çıkan daha uygun maliyetli sıvılaştırılmış doğal gaza ağırlık veriyor.
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Gemilerinin biri gidip diğeri gelirken özellikle İran ile boru hatları üzerinden yapılan gaz ithalatındaki düşüş ise dikkat çekiyor.
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İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,2 azalarak 5,3 milyar metreküp oldu.
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Türkiye'nin boru hatları üzerinden ithal ettiği gaz ilk defa geçtiğimiz yıl mart ayında yüzde 50'nin üzerine çıkarak LNG rakamının altına da geriledi.
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ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan \"Gaslog Glasgow\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 23 Kasım'da ABD'den ayrılan LNG gemisi, Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.
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Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 12 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.<br>Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
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Yunanistan'ın Revithoussa Limanı'ndan yola çıkan \"Pskov\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 7 Aralık'ta Türkiye'ye geldi.
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Rus şirketi Sovcomflot'a ait olan Liberya bayraklı gemi toplam 170 bin 200 metreküp kapasitesi bulunuyor.
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Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 29 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı.
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Bahamalar bayraklı gemi toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli.
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 29 Ekim'de Türkiye'ye vardı.
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Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Lalla Fatma N'Soumer\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 10 Eylül'de Türkiye'ye ulaştı.
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​<br>Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Tessala\" adlı LNG gemisi 28 Temmuz'da Türkiye'ye ulaştı.
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Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
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Cezayir’in Arzew Limanı’ndan yola çıkan “Ougarta” adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 14 Haziran'da Türkiye’ye ulaştı.
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Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi Marmara Ereğlisi LNG Terminali’ne yanaştı.
Bir dev gemi daha Türkiye'ye doğru yola çıktı: Binlerce ton sıvılaştırılmış gaz taşıyorlar
Türkiye'nin boru hatları üzerinden gerçekleştirdiği doğal gaz ithalatına alternatif daha ucuz maliyetli LNG ithalatı tam gaz devam ediyor. Cezayir, Rusya, Amerika gibi çok sayıda ülkeden yola çıkan gemiler bir bir Türk karasularına giriş yapıyor. Son olarak ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan dev LNG gemisi 12 Aralık'ta Türkiye'de olacak.


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