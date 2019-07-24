Ekonomi ABden Avro Bölgesi bütçesi hazırlığı
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den Avro Bölgesi bütçesi hazırlığı

AB Komisyonu, kurulması planlanan Avro Bölgesi bütçesinin yönetim çerçevesini belirleyen düzenleme teklifinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Bütçe yönetimi, söz konusu reform ve yatırım hedeflerine ilişkin üye ülkelere tavsiyelerde bulunacak.
Bütçe yönetimi, söz konusu reform ve yatırım hedeflerine ilişkin üye ülkelere tavsiyelerde bulunacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi için kurulması öngörülen bütçenin yönetim çerçevesine ilişkin düzenleme teklif etti.

AB Komisyonu, başlangıçta Fransa'nın ortaya attığı ve pek çok ülkenin destek verdiği Avro Bölgesi bütçe enstrümanı hakkında düzenleme teklifini açıkladı.

  • Buna göre, kurulacak bütçe ile desteklenecek reform ve yatırımları Avro Bölgesi üyesi ülkeler belirleyecek. Bütçe yönetimi, söz konusu reform ve yatırım hedeflerine ilişkin üye ülkelere tavsiyelerde bulunacak.

Avro Bölgesi üyesi ülkeler, kurulacak ortak bütçenin bazı özellikleri konusunda haziran ayında uzlaşı sağlamıştı. Avro Bölgesi bütçesinin üye ülkelerdeki yapısal reformları destekleyeceği ayrıca kamu yatırımlarını finanse edeceği açıklanmıştı. Bütçe ile üye ülkelerin ekonomik yakınlaşmasının ve rekabetçiliğinin destekleneceği, ekonomik ve parasal birliğin güçlendirileceği belirtilmişti.

Öte yandan, bütçenin boyutu, nasıl kullanılacağı ve ne şekilde fonlanacağı hakkında müzakereler devam ediyor.

Avro Bölgesi bütçesinin AB'nin çok yıllı mali çerçevesi ile eş zamanlı olarak 2021 yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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