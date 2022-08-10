Ekonomi ABden Rusyaya kömür şoku Yasak kararı bugün yürürlüğe girdi
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AB'den Rusya'ya kömür şoku: Yasak kararı bugün yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı bugün yürürlüğe girdi. Rusya, AB ülkelerine en fazla kömür tedarik eden ülke konumundaydı. Rusya, kömür ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini Avrupa'ya yapıyordu.

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Haber Merkezi AA
ABden Rusyaya kömür şoku: Yasak kararı bugün yürürlüğe girdi
Foto/arşiv

AB ülkelerinin nisan ayında kabul ettiği, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklamayı içeren yaptırım paketi, geçiş sürecinin sona ermesiyle uygulamaya girdi.

Böylece, yılda 8 milyar avro değerindeki Rusya menşeli veya Rusya'dan ihraç edilen kömür ve diğer katı fosil yakıtların satın alınması, ithal edilmesi veya AB'ye aktarılması yasaklandı.

AB'nin Rusya'ya yönelik enerji alanındaki yaptırımların ilki kömür alım yasağıydı. Rusya'dan petrol ithalat yasağının ise aralık ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

  • Rusya, AB ülkelerine en fazla kömür tedarik eden ülke konumundaydı. Rusya, kömür ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini Avrupa'ya yapıyordu.

AB ülkeleri ise toplam kömür ithalatının yüzde 45'ini, elektrik üretiminde kullanılan termal kömürün de yüzde 70'ini Rusya'dan sağlıyordu.

Rusya Enerji Bakanlığı verilerine göre, Rusya 2021'de AB'ye 48,7 milyon ton kömür sattı.

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