ABD'nin boşluğu Avrupa ile doldu

Türk çelik sektörü bu süreçte ABD'ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleri ile kapattı. Türk çelik sektörünün ihracat hacminde gözle görülür bir artış yaşanırken, 9 aylık dış satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 10 milyar 972,8 milyon dolar oldu. Öte yandan ürünlerini 289 ihracat noktasına ulaştıran çelik sektörünün, yılın 9 ayında 150 ihracat noktasına dış satım hacminin arttığı görüldü.
ABD'YE İHRACATTA KAYIP
Çelik sektörünün 9 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında, miktar bazında en büyük düşüşün ABD'de yaşandığı görüldü. ABD'ye çelik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 199 milyon 970 bin dolarlık azalışla 732 milyon 285 bin dolara geriledi. Bu da ABD'ye çelik ihracatının 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azaldığını ortaya koydu. Çelik ihracat hacmi düşüşünde, 105 milyon 506 bin dolarlık azalışla Türkmenistan ise ikinci sırada yer aldı.
- Yeni pazarlar güney ülkeleri
- Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, Türk çelik sektörünün başarısının arkasında, kaliteli ve standartlara uygun üretim, rekabetçi fiyatlar ve erken teslimatla gerçekleştirilen ihracat olduğunu söyledi. Yeni pazarlara açılacaklarını aktaran Aslan, "İthalatlarında payımızın daha az olduğu Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika pazarlarında ihracatımızı artırmak istiyoruz" dedi.