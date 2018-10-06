ABD'nin boşluğu Avrupa ile doldu

Türk çelik sektörü bu süreçte ABD'ye ihracat hacminin azalmasından kaynaklanan boşluğu, Avrupa ülkeleri ile kapattı. Türk çelik sektörünün ihracat hacminde gözle görülür bir artış yaşanırken, 9 aylık dış satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,4 artarak 10 milyar 972,8 milyon dolar oldu. Öte yandan ürünlerini 289 ihracat noktasına ulaştıran çelik sektörünün, yılın 9 ayında 150 ihracat noktasına dış satım hacminin arttığı görüldü.

Adnan Aslan

ABD'YE İHRACATTA KAYIP

Çelik sektörünün 9 aylık ihracat rakamlarına bakıldığında, miktar bazında en büyük düşüşün ABD'de yaşandığı görüldü. ABD'ye çelik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 199 milyon 970 bin dolarlık azalışla 732 milyon 285 bin dolara geriledi. Bu da ABD'ye çelik ihracatının 9 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 azaldığını ortaya koydu. Çelik ihracat hacmi düşüşünde, 105 milyon 506 bin dolarlık azalışla Türkmenistan ise ikinci sırada yer aldı.