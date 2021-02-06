Ekonomi ABDnin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı. Perşembe gününü 58,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 59,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 30 Ocak-5 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 artarak 299'a yükseldi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 377 azalmış oldu.

Perşembe gününü 58,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 59,34 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 56,85 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 56,23 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Abone Ol Google News
Şanlıurfada ele geçirildi

Şanlıurfa'da ele geçirildi

Ortaçağ'dan kalma, yaklaşık 4 metre uzunluğunda...
En acı karşılaşma!

En acı karşılaşma!

Oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.
Önemli gelişme

Önemli gelişme

​Çin CoronaVac aşısına 'yaygın kullanım onayı' verdi.

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

Öğrencilerin<br>beklediği haber geldi

Öğrencilerin
beklediği haber geldi

​Burs ve kredi ödemeleri hesaplarda.
Kamera da<br>işe yaramadı

Kamera da
işe yaramadı

Polis baskınında kafedeki 58 kişiye ceza kesildi.
Sırada benim mi<br>cenazem var?

Sırada benim mi
cenazem var?

​Yoğun bakım hikayeleri yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.