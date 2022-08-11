Abdülhamid Han'dan güç gösterisi: Dünya medyası büyük ilgi gösterdi

Dünyada yalnızca 5 tane olan ve birisi de Türkiye’de bulunan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Gazipaşa açıklarındaki görev yerine ulaştı. Uluslararası medya ise haberi manşetlerinden duyurdu. Geminin resmen göreve başlaması Yunanistan’da geniş yankı buldu. CNN Yunanistan, geminin göreve başladığı tören için ‘Erdoğan güç gösterisi yaptı’ yorumunda bulundu. Haberi birinci manşetinden veren bir başka Yunan gazetesi Kathimerini de geminin sefere çıkmasını Erdoğan vurgusu ile gördü. “Türkiye Akdeniz’e yeni sondaj gemisi gönderdi” başlıklı haberde, “Erdoğan, Türkiye’nin dördüncü yüzer sondaj kulesinin Yörükler-1 sahasına doğru yola çıktığını duyurdu” ifadelerine yer verildi. Ta Nea ise haberi “Abdülhamid Han çalışmaya başladı” başlığı ile okurlarına sundu. Alman Deutsche Welle, Erdoğan’ın “Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok” sözleri ile geminin göreve başladığını okurlarına duyurdu. Çin haber ajansı Xinhua da gelişmeyi, “Türkiye’nin dördüncü araştırma gemisi Akdeniz’in doğusuna açılıyor” başlığı ile aboneleriyle paylaştı.

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OSMANLI VURGUSU

Katar merkezli Al Jazeera’nın, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama çalışmalarına yeniden başladı” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine geniş yer verilirken, rotanın Erdoğan tarafından açıklandığı vurgulandı. ABD menşeli ABC News, “Türkiye Cumhurbaşkanı ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisini göreve çıkardı” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın “Kimseden izin veya onay almaya ihtiyacımız yok” sözlerine yer verilen haberde, “Türkiye’nin diğer sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Yavuz, Türkiye’nin doğal gaz rezervi keşfettiği Karadeniz’de faaliyet gösteriyor. Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi” denildi. Belçika basınından The Brussels Times da “Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor” başlığını kullandı. Haberde, Türkiye’nin söz konusu adımı için, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye kıyılarında ve kendi sularında yürütüldüğünü vurgulayarak yeni bir petrol ve gaz arama kampanyası başlattı” ifadeleri yer aldı.

Akdeniz’de 4 mesaj birden

Türkiye, Gazipaşa’nın 55 km açığında bulunan “Yörükler-1” sahasına uğurladığı Abdülhamid Han sondaj gemisi ile Yunanistan ve Rum yönetimi başta olmak üzere Akdeniz’e 4 mesaj birden verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı önceki günkü tören sembol yüklü mesajlarla doluydu. Yunanistan, Sultan Abdülhamid Han döneminde yaşanan 1897 savaşında Osmanlı İmparatorluğu karşısında hezimete uğramıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da uğurlama töreninde söz konusu savaşa atıf yaparak mesajı savaşın kahramanı Gazi Ethem Paşa ve Yunanistan’ın o dönem kalesi olarak nitelendirilen Dökeme yenilgisine atıf yaparak pekiştirdi. Gazi Ethem Paşa, Yunanlıları Milona, Yenişehir ve Tırhala savaşlarında da bozguna uğratmıştı. Ethem Paşa, Alman yetkililerin altı ayda geçilemez diye rapor verdikleri Termopil Geçidi'ni 24 saatte aşmıştı. Törende Yunanistan’a verilen mesajlar bunun sınırlı kalmadı. Gazipaşa açıklarında sondaj yapacak Abdülhamid Han gemisine eşlik edecek gemiler de dikkat çekti. Kıbrıs’ta 24 Aralık 1963 gecesi Rum terör örgütü EOKA tarafından anneleri Mürüvvet Kutsi ile birlikte şehit edilen üç kardeş Hakan İlhan, Kutsi İlhan ve Murat İlhan’ın adları verilmişti.

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