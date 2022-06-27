Ekonomi Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
BASIN İLAN

Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı

Abdullah Gül Üniversitesi, öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 24 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Gül Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı
Abdullah Gül Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ve 09/11/2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca; “Öğretim Görevlisi” alınacak.

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