ABD’ye balık ihracatı 50 milyon dolara koşuyor

Türk balıkçılık sektörü ABD'yi radarına aldı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, bu ülkeye ihracın 9 yılda 5 milyon dolardan 36 milyon dolara yükseldiğini, 2018 yılında 50 milyon dolar ihracatı rahatlıkla aşacaklarını söyledi. ABD’nin Boston kentinde 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Seafood Expo North America (SENA) Fuarı’nda Türk su ürünlerinin gördüğü ilginin, gelecek için bu pazarda ümitleri artırdığını belirten Sagun, pazardaki ihracat artışının geçen yılların çok üzerinde olacağını söyledi.

10 yılda ihracatı 10 kat artTıracaklar

2008 yılında yaklaşık 5 milyon dolar olan ABD’ye su ürünleri ihracatının, yapılan tanıtım çalışmaları sonucunda; 2015 yılında 24 milyon dolara, 2016’da 27 milyon dolara, 2017 yılında ise 36 milyon dolara çıktığını ifade eden Sagun, 2018 yılının ilk iki ayında gerçekleştirilen ihracatın ise 7 milyon dolar olduğunu bildirdi. Sagun, iki aylık rakama bakıldığında ihracatta yıl sonunda 50 milyon doları rahatlıkla aşabileceklerinin ortaya çıktığını bildirdi.

Ahmet Tuncay Sagun

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organizasyonuyla Türkiye’nin önde gelen firmalarından Grup Sagun, Kılıç Deniz Ürünleri, Kopuzmar Su Ürünleri/Luckyfish, Rdm Gıda, Gümüşdoğa Su Ürünleri, Sastaş A.Ş. ve Nordzee Su Ürünleri’nin fuara katıldığına bildiren Sagun, “Bu yıl Turkish Seafood - Dreamland of Seafood konseptiyle fuarda yer aldık. İhracatımızda olduğu gibi fuardaki gücümüzü de her geçen yıl artırıyoruz. Öyle ki bu yıl Türkiye fuarda en büyük ikinci ülkesi olmayı başardı. Her yerde Türk ürünleri tanıtıldı” dedi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

İlk gününden itibaren fuara ulaşım için kullanılan tüm otobüslerde Türk balıkçılık sektörünü anlatan tanıtım filmleri yer aldı. Fuar alanının en prestijli yerlerinde Türkiye deniz ürünleri ve milli katılım alanı reklamları yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından binlerce profesyonelin ziyaret ettiği fuarda yapılan tanıtım çalışmalarının oldukça ses getirdiğini kaydeden Tuncay Sagun sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelenek haline getirdiğimiz balık ikramını SENA Fuarı’nda da sürdürdük. Ünlü şeflerin pişirdiği Türk balık ürünlerini Türkiye standını ziyaret eden tüm katılımcılara ikram ettik. Otobüslerdeki tanıtım videolarımız da çok etkili oldu. Ayrıca ‘Türkiye Balıkçılık Tarihi ve Türk Balıkları’ ile yapılan yemek tarifi kitapları hem sektörümüz hem de ülkemizin tanıtımında önemli rol oynadı.”