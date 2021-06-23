Ekonomi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 23 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru süresi 7 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.

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