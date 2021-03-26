Ekonomi Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak
BASIN İLAN

Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak

Denizli Acıpayam Belediyesi tarafından ilanda inşaat alanı belirlenen yere 53 adet iş yeri yapımı için ihale düzenlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acıpayam Belediyesi Oto Galericiler Sitesi yaptırılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Başvurunun başlama tarihi 19 Nisan olarak belirlendi. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ACIPAYAM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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