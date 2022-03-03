Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alacak

Ekonomi

İhracatta en yüksek şubat rekoru: 20,3 milyar dolara ulaştı

İhracat geçen yıl yakaladığı ivmeyi bu yıl da sürdürüyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracat geçtiğimiz şubat ayına göre yüzde 25,4 oranında artışla 20,3 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi ise yüzde 34,6 artışla 48,1 milyar dolara yükseldi” dedi. İhracat artışı, tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamı oldu.