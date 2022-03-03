Ekonomi Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alacak
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Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alacak

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevlendirilmek üzere 12 bin 823 personel alımı yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alacak
Adalet Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; bakanlık tarafından yayınlatılan personel alım ilanına göre,

5.455 sözleşmeli personel,

3.618 sözleşmeli zabıt kâtibi,

830 sözleşmeli mübaşir,

984 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

33 sözleşmeli teknisyen,

12 sözleşmeli işaret dili tercümanı,

83 sözleşmeli şoför,

29 sözleşmeli aşçı,

870 sözleşmeli hizmetli,

500 sözleşmeli icra kâtibi,

301 sözleşmeli personel,

108 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığının personel alım ilanlarını görüntülemek için aşağıdaki tıklayınız

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün personel alım ilanlarını görüntülemek için tıklayınız

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